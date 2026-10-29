Román Kupa: csak döntetlent játszott, és kiesett a Sepsi

Az első fordulóval ellentétben Ovidiu Burca szentgyörgyi vezetőedző ezúttal nem pakolta tele ifikkel a kezdőcsapatot, így a Sepsi gyorsan mezőnyfölényt harcolt ki. Lövések azonban rendre csak a tizenhatoson kívülről mentek a hazai kapura, megkönnyítve Adrian Briciu kapus dolgát. A Concordia viszont élt az egyetlen komoly esélyével, és bár Alexander Gualda megpattanó lövését bravúrral védte Gyenge Szilárd, a szögletet követően a spanyol középpályás közelről a hálóba fejelte a labdát.

Szünet után Gyenge egy újabb bravúrral életben tartotta csapat reményeit, és az egyenlítés viszonylag hamar össze is jött a Sepsinek: Gustavo Cascardo lapos, erős lövése után a kapusról kipattanó labdát Ignacio Heras lőtte be az ötösről. Bő félórája maradt a győztes gólra a székelyföldi csapatnak, támadói három tökéletes ziccert is elpuskáztak: Moses Mawa “eltörte” a labdát, majd Heras és Giovanni Ghimfus is közelről, zavartalanul lőtt fölé.

A döntetlen azt jelenti, hogy a további eredményektől függetlenül a Sepsi már nem juthat tovább csoportjából.

ROMÁN KUPA

2. FORDULÓ, B-CSOPORT

Concordia Chiajna (II.)–Sepsi OSK 1–1 (Gualda 34., ill. Heras 63.)

Sepsi: Sigér Dávid kispados volt, nem állt be.

Az állás: 1. U. Cluj 6 pont, 2. Chiajna 4, 3. Petrolul 3, 4. CFR 3, 5. Sepsi OSK 1, 6. Progresul Spartac 0