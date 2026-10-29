ÉLŐ!

MK: Szeged–Újpest 1–1

Román Kupa: csak döntetlent játszott, és kiesett a Sepsi

B. O. M.B. O. M.
2026.10.29. 18:29
null
Címkék
légiósok Sepsi OSK Román Kupa
Győzelmi kényszerben lépett pályára Chiajnán a labdarúgó Román Kupa csoportkörének második fordulójában a Sepsi OSK, de csak egy pontot szerzett a Liga 2-es Concordia ellen, és elveszítette továbbjutási esélyeit.

Az első fordulóval ellentétben Ovidiu Burca szentgyörgyi vezetőedző ezúttal nem pakolta tele ifikkel a kezdőcsapatot, így a Sepsi gyorsan mezőnyfölényt harcolt ki. Lövések azonban rendre csak a tizenhatoson kívülről mentek a hazai kapura, megkönnyítve Adrian Briciu kapus dolgát. A Concordia viszont élt az egyetlen komoly esélyével, és bár Alexander Gualda megpattanó lövését bravúrral védte Gyenge Szilárd, a szögletet követően a spanyol középpályás közelről a hálóba fejelte a labdát.

Szünet után Gyenge egy újabb bravúrral életben tartotta csapat reményeit, és az egyenlítés viszonylag hamar össze is jött a Sepsinek: Gustavo Cascardo lapos, erős lövése után a kapusról kipattanó labdát Ignacio Heras lőtte be az ötösről. Bő félórája maradt a győztes gólra a székelyföldi csapatnak, támadói három tökéletes ziccert is elpuskáztak: Moses Mawa “eltörte” a labdát, majd Heras és Giovanni Ghimfus is közelről, zavartalanul lőtt fölé.

A döntetlen azt jelenti, hogy a további eredményektől függetlenül a Sepsi már nem juthat tovább csoportjából.

ROMÁN KUPA
2. FORDULÓ, B-CSOPORT
Concordia Chiajna (II.)–Sepsi OSK 1–1 (Gualda 34., ill. Heras 63.)
Sepsi: Sigér Dávid kispados volt, nem állt be.
Az állás: 1. U. Cluj 6 pont, 2. Chiajna 4, 3. Petrolul 3, 4. CFR 3, 5. Sepsi OSK 1, 6. Progresul Spartac 0

 

légiósok Sepsi OSK Román Kupa
Legfrissebb hírek

Molnár Rajmund tíz hónap kihagyás után visszatérhet a pályára

Légiósok
Tegnap, 11:17

Szabó Alex gólja ellenére kikapott a Csíkszereda a Román Kupában

Minden más foci
2026.10.27. 16:18

Szoboszlai visszatérése is téma volt a Liverpool sajtótájékoztatóján

Angol labdarúgás
2026.10.27. 14:44

Sérülés miatt kihagyja a Salzburg kupameccsét Redzic Damir

Légiósok
2026.10.27. 11:15

Nagy pofonba szaladt bele hazai pályán a Sepsi

Minden más foci
2026.10.26. 22:02

A Galatasaray legyőzte a Fenerbahcét, a lefújás után Sallait is lökdösték – VIDEÓ

Légiósok
2026.10.26. 21:45

Heti légiósprogram: Liverpool–Chelsea után Liverpool–Arsenal

Légiósok
2026.10.26. 16:38

„Szerencsétlen eset” – Bárány újabb sérüléséről nyilatkoztak Hollandiában

Légiósok
2026.10.26. 13:36