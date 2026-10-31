Légiósok: Callum Styles remek góllal biztosította be a West Brom győzelmét – videó

A West Ham otthonában is nyert, így az utolsó négy bajnokiján tíz pontot gyűjtött a West Bromwich Albion, és negyedik helyen áll a bajnokságban.

A 3–1-es végeredményt Callum Styles állította be: egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a londoniak, a bal oldali védő pedig egy remek lövést küldött a hálóba.

A magyar válogatott labdarúgó végigjátszotta a mérkőzést, és ez volt a harmadik gólja a Championshipben: korábban a Charlton és a QPR ellen is eredményes volt.

Tóth Balázzsal a kapuban kapott négy gólt a Blackburn Swansea-ban, a sérült Kosznovszky Márk nélkül játszott gól nélküli döntetlent a Portsmouth Burnley-ben. A Blackburn 13., a Portsmouth 11. helyen áll, a bajnokságot a Middlesbrough vezeti.

🚨 Callum Styles has made it 1-3 !! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham 1-3 West Brom https://t.co/AYC4NOoCp7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 31, 2026

Championship, 13. forduló

Burnley–Portsmouth 0–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

West Ham United–West Bromwich Albion 1–3

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 73. percben gólt szerzett.

Swansea City–Blackburn Rovers 4–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

