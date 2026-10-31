Légiósok: Callum Styles remek góllal biztosította be a West Brom győzelmét – videó
A West Ham otthonában is nyert, így az utolsó négy bajnokiján tíz pontot gyűjtött a West Bromwich Albion, és negyedik helyen áll a bajnokságban.
A 3–1-es végeredményt Callum Styles állította be: egy szöglet után nem tudtak felszabadítani a londoniak, a bal oldali védő pedig egy remek lövést küldött a hálóba.
A magyar válogatott labdarúgó végigjátszotta a mérkőzést, és ez volt a harmadik gólja a Championshipben: korábban a Charlton és a QPR ellen is eredményes volt.
Tóth Balázzsal a kapuban kapott négy gólt a Blackburn Swansea-ban, a sérült Kosznovszky Márk nélkül játszott gól nélküli döntetlent a Portsmouth Burnley-ben. A Blackburn 13., a Portsmouth 11. helyen áll, a bajnokságot a Middlesbrough vezeti.
Championship, 13. forduló
Burnley–Portsmouth 0–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
West Ham United–West Bromwich Albion 1–3
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, a 73. percben gólt szerzett.
Swansea City–Blackburn Rovers 4–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.