„Szerencsétlen eset” – Bárány újabb sérüléséről nyilatkoztak Hollandiában

Bárány Donátot a nyáron sérülten szerződtette Debrecenből az ADO Den Haag, de bokasérüléséből felépülve, féléves kihagyás után szeptemberben visszatért a pályára és a holland élvonalban a második meccsén gólt is szerzett. Ezt követően három Nemzetek Ligája-mérkőzésen is szerepelt a válogatottban, majd október 11-én még a Telstar elleni bajnokin is játszott csereként az utolsó húsz percben, a következő két bajnokit azonban ismét kihagyta sérülés miatt. Előbb a PSV, majd múlt szombaton a Heerenveen elleni mérkőzésre nem nevezték.

Az ADO Den Haag szurkolói oldala, a Club Achter de Duinen vasárnapi hírében azt írja, kevésbé súlyos sérülésről van szó, és ezúttal nem a bokája, hanem a combja sérült meg az egyik edzésen. A szakmai stáb egyik tagja, Theo Kasztanidisz a klub podcastjában beszélt a csatár mostani problémájáról, amit „mikrosérülésként” jellemzett.

„Edzésen sérült meg, szerencsétlen eset volt, de semmi aggasztó. Hamarosan visszatér” – fogalmazott a fizikaiteljesítmény-optimalizálásért felelős görög szakember. A 18 csapatos holland élvonalban az utolsó előtti, 17. helyen álló ADO legközelebb kedden, az Excelsior 31 elleni kupameccsen lép pályára, egyelőre kérdéses, hogy Bárány azon a mérkőzésen már bevethető lesz-e.