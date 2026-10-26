Nemzeti Sportrádió

„Szerencsétlen eset” – Bárány újabb sérüléséről nyilatkoztak Hollandiában

P. K.P. K.
2026.10.26. 13:36
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Bárány Donát ismét megsérült, emiatt nem játszott csapata legutóbbi két bajnoki meccsén (Fotó: Getty Images)
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légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
A holland első osztályú ADO Den Haag magyar válogatott csatára, Bárány Donát azután, hogy fél évet kihagyott bokasérülés miatt, most combsérüléssel bajlódik, csapata legutóbbi két meccsén nem léphetett pályára.

 

Bárány Donátot a nyáron sérülten szerződtette Debrecenből az ADO Den Haag, de bokasérüléséből felépülve, féléves kihagyás után szeptemberben visszatért a pályára és a holland élvonalban a második meccsén gólt is szerzett. Ezt követően három Nemzetek Ligája-mérkőzésen is szerepelt a válogatottban, majd október 11-én még a Telstar elleni bajnokin is játszott csereként az utolsó húsz percben, a következő két bajnokit azonban ismét kihagyta sérülés miatt. Előbb a PSV, majd múlt szombaton a Heerenveen elleni mérkőzésre nem nevezték.

Az ADO Den Haag szurkolói oldala, a Club Achter de Duinen vasárnapi hírében azt írja, kevésbé súlyos sérülésről van szó, és ezúttal nem a bokája, hanem a combja sérült meg az egyik edzésen. A szakmai stáb egyik tagja, Theo Kasztanidisz a klub podcastjában beszélt a csatár mostani problémájáról, amit „mikrosérülésként” jellemzett.

„Edzésen sérült meg, szerencsétlen eset volt, de semmi aggasztó. Hamarosan visszatér” – fogalmazott a fizikaiteljesítmény-optimalizálásért felelős görög szakember. A 18 csapatos holland élvonalban az utolsó előtti, 17. helyen álló ADO legközelebb kedden, az Excelsior 31 elleni kupameccsen lép pályára, egyelőre kérdéses, hogy Bárány azon a mérkőzésen már bevethető lesz-e.

 

légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
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