Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai visszatérése is téma volt a Liverpool sajtótájékoztatóján

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 14:44
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Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik
Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője a kedd kora délutáni sajtótájékoztatón még nem tudta megmondani, számíthat-e magyar labdarúgójára, Szoboszlai Dominikra a Chelsea elleni szerda esti Ligakupa-nyolcaddöntőn.

Andoni Iraola a hétvégén kisebb sérülés miatt lecserélt Florian Wirtz visszatérését illetően bizakodó, Szoboszlai Dominik és Victor Múnoz esetében bizonytalan.

„Nem hiszem, hogy sokat segíthetnék – válaszolta a tréner a sérültekről érdeklődő újságíróknak. – Még várnunk kell, az edzésünk később lesz, és szeretnénk kihasználni ezt az utolsó napot arra, hogy tisztán lássunk. Florian jól van, optimista vagyok a visszatérésével kapcsolatban, Dom és Victor játékában már nem vagyok biztos. Nem akarom azt mondani, hogy nem (játszanak), de attól tartok, az ő helyzetük bonyolultabb.”

Mint ismert, Szoboszlai a szeptember-októberi válogatott szünetet követően sérülés miatt kihagyta a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni BL-meccset, majd a Brentford ellen kezdett, de fél óra játék után jelezte, combsérülése nem jött rendbe. Azóta a Brighton elleni bajnokiról is hiányzott.

ANGOL LIGAKUPA
NYOLCADDÖNTŐ – szerda
21.00: Liverpool–Chelsea (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

 

légiósok Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik
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