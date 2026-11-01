Bundesliga: Schäfer végig a pályán volt, döntetlent játszott az Union
Schäfer András a kezdőben kapott helyet az Union Berlin 1. FC Köln elleni összecsapásán a német Bundesligában. Jól kezdte a meccset az Union, amely már a 10. percben megszerezte a vezetést: Tim Starke kiszorított helyzetben, az alapvonalról juttatta középre a labdát, Janik Haberer pedig a védőjét megelőzve sodorta azt a hálóba.
A bekapott gól után azonnal magához ragadta a kezdeményezést a vendég Köln, azonban az első félidőben még alig jutottak lövéshez. A második játékrészben többször próbálkoztak, a jég pedig egy 80. percben elvégzett szöglet után tört meg. A középre kerülő labda Alessio Castro-Montes rossz lövése után pont Malek El Malához pattant, a Bundesligában ezen a meccsen debütáló német pedig az ötösön belülről bevette a kaput, beállítva az 1–1-es végeredményt. Ezzel a döntetlennel az Union feljött az osztályozót érő, 16. helyre.
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
Union Berlin–1. FC Köln 1–1 (Haberer 10., ill. El Mala 80.)
KÉSŐBB
17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)
KORÁBBAN
PÉNTEK
Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)
Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)
SZOMBAT
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart 2–4 (Schick 28., Maza 79., ill. Demirovic 14., 65., Leweling 22., El-Hanusz 51.)
Mönchengladbach–Paderborn 0–0
Augsburg–Freiburg 1–2 (Gregoritsch 18., ill. Matanovic 65., Irie 85.)
Schalke–RB Leipzig 0–2 (Nusa 37. – 11-esből, Romulo 78.)
Werder Bremen–Hoffenheim 2–0 (Füllkrug 57., Dinkci 82.)
Bayern München–Borussia Dortmund 2–2 (Laimer 38., Upamecano 66., ill. Guirassy 60., Fábio Silva 89.)