Bundesliga: Schäfer végig a pályán volt, döntetlent játszott az Union

Schäfer András a kezdőben kapott helyet az Union Berlin 1. FC Köln elleni összecsapásán a német Bundesligában. Jól kezdte a meccset az Union, amely már a 10. percben megszerezte a vezetést: Tim Starke kiszorított helyzetben, az alapvonalról juttatta középre a labdát, Janik Haberer pedig a védőjét megelőzve sodorta azt a hálóba.

A bekapott gól után azonnal magához ragadta a kezdeményezést a vendég Köln, azonban az első félidőben még alig jutottak lövéshez. A második játékrészben többször próbálkoztak, a jég pedig egy 80. percben elvégzett szöglet után tört meg. A középre kerülő labda Alessio Castro-Montes rossz lövése után pont Malek El Malához pattant, a Bundesligában ezen a meccsen debütáló német pedig az ötösön belülről bevette a kaput, beállítva az 1–1-es végeredményt. Ezzel a döntetlennel az Union feljött az osztályozót érő, 16. helyre.