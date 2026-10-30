Bundesliga: újabb négy gólt lőtt hazai pályán, már ötödik az újonc Elversberg

R. D. P.R. D. P.
2026.10.30. 22:40
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Cole Campbellé volt a meccs legszebb megmozdulása (Fotó: Getty Images)
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Elversberg Bundesliga Mainz
A Bundesliga 8. fordulójának péntek esti, nyitó mérkőzésén az Elversberg hazai pályán 4–1-re legyőzte a Mainzot.

A házigazdák már a hetedik percben megszerezték a vezetést Felix Keidel szabadrúgásával, majd Francis Onyeka a 26. percben megduplázta az előnyt. Maurice Krattenmacher még a szünet előtt háromgólosra növelte a különbséget.

A fordulás után a Mainz ugyan betalált Ransford Königsdörffer révén, ám a gólt les miatt a videobíró segítségével érvénytelenítették. A hajrában Cole Campbell látványos, ollózós mozdulattal volt eredményes, majd pillanatokon belül érkezett a szépítés (Benedict Hollerbach). Az utolsó momentumokra a vendégek megfogyatkoztak, mivel Stefan Posch második sárga lapját is összeszedte.

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)
Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)

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Elversberg Bundesliga Mainz
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