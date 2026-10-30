Bundesliga: újabb négy gólt lőtt hazai pályán, már ötödik az újonc Elversberg

A házigazdák már a hetedik percben megszerezték a vezetést Felix Keidel szabadrúgásával, majd Francis Onyeka a 26. percben megduplázta az előnyt. Maurice Krattenmacher még a szünet előtt háromgólosra növelte a különbséget.

A fordulás után a Mainz ugyan betalált Ransford Königsdörffer révén, ám a gólt les miatt a videobíró segítségével érvénytelenítették. A hajrában Cole Campbell látványos, ollózós mozdulattal volt eredményes, majd pillanatokon belül érkezett a szépítés (Benedict Hollerbach). Az utolsó momentumokra a vendégek megfogyatkoztak, mivel Stefan Posch második sárga lapját is összeszedte.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)

Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)

Szombaton játsszák

15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Paderborn

15.30: Augsburg–Freiburg

15.30: Schalke–RB Leipzig

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)