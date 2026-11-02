NHL: rekordközelben a Carolina kapusa

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.02. 09:15
Pjotr Kocsetkov nem kapott gólt a Winnipegtől (Fotó: Getty Images)
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NHL Carolina Hurricanes Winnipeg Jets
A Carolina Hurricanes 7–0-ra győzte le a sorozatban kilencedik mérkőzését elbukó Winnipeg Jets csapatát az észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság (NHL) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.

Nem született meglepetés Raleigh-ben, a Carolina Hurricanes sima győzelmet aratott a Winnipeg Jets ellen. Pjotr Kocsetkov az idényben másodszor őrizte meg kapuját a góltól, és az NHL történetének harmadik kapusaként kezdett tíz győzelemmel egy bajnokságot. Ha a következő mérkőzésén is győztes csapatban szerepel, beéri Jack Campbellt, aki a 2020–2021-es bajnokságban a Toronto Maple Leafs csapatával lett NHL-rekorder.

A Carolina egyébként sorozatban negyedszer nyert, a Winnipeg viszont borzasztó szériában van, ez volt egymás után a kilencedik veresége. Sean Walker két góllal járult hozzá a sikerhez.

Connor McDavid góllal és gólpasszal járult hozzá az Edmonton sikeréhez New Yorkban: az Oilers klasszisának ez volt a 30. asszisztja, és a liga történetében ő az első, aki ezt 15 mérkőzés alatt érte el, a korábbi rekordot Wayne Gretzky tartotta tizenhattal.

Az első negyed után még háromgólos hátrányban volt az Ottawa ellen, ám ezután hatot ütött az Anaheim. Kirill Kaprizov gólt szerzett a Minnesotában, így már 500 pontnál jár az NHL-ben. 

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets 7–0
Washington Capitals–Minnesota Wild 1–5
Philadelphia Flyers–Utah Mammoth 6–3
New York Rangers–Edmonton Oilers 1–4
Anaheim Ducks–Ottawa Senators 6–3

 

NHL Carolina Hurricanes Winnipeg Jets
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