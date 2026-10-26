Sallaiék megnyerték a Fenerbahce elleni rangadót

Parázs mérkőzést játszott egymással a Galatasaray és a Fenerbahce, már az első percben egymásnak ugrottak a játékosok, és a folytatásban is sok volt a rúgdosás. A meccset végigjátszó Sallai Roland is többször volt szabálytalanság elszenvedője, nem kímélték a vendégek, akik az első félidőben 0-s xG-t tudtak felmutatni. Tehát a Galata futballozott, amely kétgólos előnyt alakított ki Victor Osimhen duplájával. A nigériai csatár a 29. percben 14 méterről lőtt a bal alsóba, majd a 44. percben Dávinson Sánchez lövésébe csúsztatott bele, s a labda jobb alsóban kötött ki.

A Fener a szünet után szépített, Irfan Kahveci a jobb felsőbe ollózott a 62. percben, és benne volt a meccsben az egyenlítés is. Végül a hazaiak megőrizték előnyüket, a lefújás után pedig újabb tömegjelenet alakult ki, amelynek Sallai Roland is résztvevője volt, akit Kerem Aktürkoglu lökdösött, de a játékvezető valahogy lehozta piros lap nélkül a mérkőzést – az viszont nem kizárt, hogy a szövetség utólag kioszt néhány eltiltást.

Már csak azért is, mert mint az MTI írja, a négy-öt percig tartó tömegjelenetek végén a hazaiak csapatkapitánya, Abdülkerim Bardakci összeakaszkodott a Fenerbahce angol légiósával, Archie Brownnal, az adok-kapok pedig a földre került két játékos között addig folytatódott, míg megérkeztek a játéktérre a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai.

A Galatasaray kilenc forduló után 22 ponttal a tabella élén áll, előnye két pont az Amedspor előtt. A Fenerbahce 16 ponttal csak az ötödik jelenleg. 2–1

LÉGIÓSAINK HÉTFŐI MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI

CIPRUS

Cyprus League

Nea Szalamina–Pafosz 0–0

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt, nem állt be.

AEK Larnaca–Omonia Nicosia 2–0

Omonia Nicosia: Loic Nego kezdett, a 39. percben lecserélték.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Odense 1–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor kispados volt, nem állt be.

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Universitatea Craiova 0–5

Sepsi: Sigér Dávid nem került be a meccskeretbe.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Trabzonspor 3–4

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem állt be.

Galatasaray–Fenerbahce 2–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.