Sallaiék megnyerték a Fenerbahce elleni rangadót
Parázs mérkőzést játszott egymással a Galatasaray és a Fenerbahce, már az első percben egymásnak ugrottak a játékosok, és a folytatásban is sok volt a rúgdosás. A meccset végigjátszó Sallai Roland is többször volt szabálytalanság elszenvedője, nem kímélték a vendégek, akik az első félidőben 0-s xG-t tudtak felmutatni. Tehát a Galata futballozott, amely kétgólos előnyt alakított ki Victor Osimhen duplájával. A nigériai csatár a 29. percben 14 méterről lőtt a bal alsóba, majd a 44. percben Dávinson Sánchez lövésébe csúsztatott bele, s a labda jobb alsóban kötött ki.
A Fener a szünet után szépített, Irfan Kahveci a jobb felsőbe ollózott a 62. percben, és benne volt a meccsben az egyenlítés is. Végül a hazaiak megőrizték előnyüket, a lefújás után pedig újabb tömegjelenet alakult ki, amelynek Sallai Roland is résztvevője volt, akit Kerem Aktürkoglu lökdösött, de a játékvezető valahogy lehozta piros lap nélkül a mérkőzést – az viszont nem kizárt, hogy a szövetség utólag kioszt néhány eltiltást.
Már csak azért is, mert mint az MTI írja, a négy-öt percig tartó tömegjelenetek végén a hazaiak csapatkapitánya, Abdülkerim Bardakci összeakaszkodott a Fenerbahce angol légiósával, Archie Brownnal, az adok-kapok pedig a földre került két játékos között addig folytatódott, míg megérkeztek a játéktérre a rendőrség és a biztonsági szolgálat tagjai.
A Galatasaray kilenc forduló után 22 ponttal a tabella élén áll, előnye két pont az Amedspor előtt. A Fenerbahce 16 ponttal csak az ötödik jelenleg. 2–1
LÉGIÓSAINK HÉTFŐI MÉRKŐZÉSEINEK EREDMÉNYEI
CIPRUS
Cyprus League
Nea Szalamina–Pafosz 0–0
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt, nem állt be.
AEK Larnaca–Omonia Nicosia 2–0
Omonia Nicosia: Loic Nego kezdett, a 39. percben lecserélték.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Odense 1–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor kispados volt, nem állt be.
ROMÁNIA
Superliga
Sepsi OSK–Universitatea Craiova 0–5
Sepsi: Sigér Dávid nem került be a meccskeretbe.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Trabzonspor 3–4
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt, nem állt be.
Galatasaray–Fenerbahce 2–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.