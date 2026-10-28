Molnár Rajmund tíz hónap kihagyás után visszatérhet a pályára

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.28. 11:17
Molnár Rajmund a Pogon második csapatában térhet vissza a pályára (Fotó: Getty Images)
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légiósok Molnár Rajmund Pogon Szczecin
A Pogon Szczecin labdarúgócsapata hivatalos Facebook-felületén számolt be róla, hogy Molnár Rajmund tíz hónap után pályára léphet – igaz, még csak a második csapatban.

Molnár Rajmund 2025. december 2-án sérült meg, a Widzew Lódz elleni Lengyel Kupa-mérkőzésen szakadt el a keresztszalagja. A magyar labdarúgó tíz élvonalbeli bajnokin és két kupameccsen segítette a Pogont, ezeken három gólt szerzett.

Az MTK-tól igazolt támadó néhány hete elkezdhette az edzéseket, de eddig még nem szerepelt a meccskeretben. Szerdán viszont a Pogon kiadta, hogy Molnár pályára léphet a második csapat bajnokiján.

A Pogon Szczecin II a 16 csoportos ötödosztály nyugat-pomerániai csoportjában szerepel, amelyben vezeti is a bajnokságot, tizenegy meccséből tízet megnyert. Molnárék mérkőzése 18 órakor kezdődik a kilencedik helyen álló Dab Debno ellen. 

 

 

légiósok Molnár Rajmund Pogon Szczecin
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