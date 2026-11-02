A papa öléből az F1 trónjáig – tíz érdekesség az új bajnokról, Kimi Antonelliről

1. Nem Räikkönenről kapta a nevét

Születése évében, 2006-ban Kimi Räikkönen számított a Formula–1 egyik legnagyobb ászának, ám szülei állítása szerint a fiú nem róla kapta a nevét. Noha családja és barátai Andreának szólítják, a Mercedesnél és az F1 világában mindenki Kiminek hívja. Eleinte még szokni kellett a névazonosságot, az idény elején például az egyik futam után a ceremóniamester megszokásból Kimi Räikkönent szólította a dobogóra…

2. Garázsban „született”

Édesapja, a 62 éves Marco korábban szintén autóversenyző volt, sőt, saját sportautócsapatot is üzemeltetett. Elmondása szerint ezért a kis Kimi „garázsban született”, hiszen már 15 napos kora óta ott volt a versenyautók között, és az anyatejjel együtt szívta magába a benzingőzt. Ahogy cseperedett, a fiú egyre nagyobb érdeklődést mutatott a versenyzés iránt.

3. Édesapja ölében száguldozott

Nagyjából hároméves volt, amikor édesapja hazavitt egy profi szimulátort. Mivel a fiú túl kicsi volt hozzá, apja ölébe ült, és megosztották a teendőket: Marco kezelte a pedálokat, Kimi a kormányt. A mutatványt aztán hét évvel később élesben, egy Lamborghini sportautóban ülve is megismételték. Amikor a fiú 300 fölötti tempónál is tökéletesen kezelte az autó túlkormányzottságát, apja érezte, különleges tehetség mocorog benne.

4. Abroncsokban csempészték be a boxutcába

Különös módon valósult meg első látogatása az F1-es boxutcában. A 2014-es Német Nagydíj egyik betétprogramja a Porsche Szuperkupa volt, amelynek mezőnyében édesapja csapata is szerepelt. Mivel a hétéves kisfiúnak nem tudtak akkreditációt szerezni, egy molnárkocsira felpakolt gumibálába bújtatva csempészték be. Ebben az évben kezdődött gokartos karrierje is.

Toto WOLFF, a Mercedes csapatfőnöke Tavaly minden úgy alakult, ahogy arra számítottunk – előre mondtam, hogy lesznek majd briliáns és nehéz pillanatok egyaránt. Volt egy negatív időszaka, amikor kilenc versenyen keresztül nem szerzett pontot, emlékszem, Spa mennyire borzalmasan alakult számára, és mennyire maga alatt volt. Aztán Monzánál jött el az a pont, amikor először szólnom kellett neki, hogy „figyelj, most már fel kell ébredned!” De sosem kételkedtem benne, ezért adtuk meg neki a lehetőséget. Aztán úgy jött vissza a téli szünetről, ahogy senki sem számított rá. Bámulatos képességgel dolgozta fel az előző évet. Még mindig meglepő látni, milyen gyorsan fejlődik. Olyan, mint a mesterséges intelligencia, amelyik folyamatosan javul és tanul. Több, mint harminc éve próbálom megérteni a versenyzők agyának működését, de még mindig nem tudom, mi történt Kimivel a télen.

5. Nem akarták, hogy versenyezzen

Saját keserű élményei alapján édesapja nem akarta, hogy Kimi a profi versenyzői karriert hajszolja. Marco úgy érzi, sokkal több lehetett volna pályafutásában, de külső körülmények és váratlan személycserék miatt több szerződése is meghiúsult. Az átlagos körülmények közt élő család ráadásul anyagi erőforrások híján csak ideig-óráig tudta volna finanszírozni a fiú versenyeztetését.

6. A Ferrarinak túl kicsi volt, felkarolta a Mercedes

Hazai és nemzetközi gokartos sikereinek hamar híre ment Európa-szerte, így a Formula–1-es csapatok akadémiájának radarjára is felkerült. A Ferrari pilótaprogramjának vezetői fel is hívták rá Maurizio Arrivabene figyelmét, ám az akkori csapatfőnök szerint a fiú termete túl apró volt… A Mercedes vezetőit azonban ez nem zavarta, és 2019-ben, 12 éves korában lecsaptak a szupertehetségre.

7. Átrohant a junior formulakategóriákon

A Mercedes támogatását élvezve 2020-ban megnyerte a gokart-Eb-t, egy évvel később pedig címet védett és az olasz F4-be is belekóstolt. A 2022-es idényben mind a német, mind az olasz F4 bajnoki címét megnyerte, a következő évben pedig újoncként dominált a FRECA-ban. Fejlődési íve olyan meredek volt, hogy az F3-as lépcsőfokot ki is hagyta, 2024-ben rögtön az F2-ben indult.

8. Tehetségének Hamilton látta kárát

A Mercedest irányító Toto Wolff a pilótái hosszú távú szerződése miatt korábban nem tudott F1-es lehetőséget biztosítani Max Verstappennek, a következő szupertehetséggel viszont már nem akart így járni. Hiába ápol jó barátságot Lewis Hamiltonnal, Antonellit szem előtt tartva 2023 nyarán csak egy plusz egy éves szerződést kínált a hétszeres világbajnoknak. A brit erre megsértődött, és nem élt opciós jogával 2025-re.

9. Már az F2 előtt nekiígérték az F1-es ülést

Wolff annyira hitt a tinitehetségben, hogy már azelőtt nekiígérte Hamilton 2025-ben megüresedő F1-es Mercedesét, hogy egyetlen versenyt teljesített volna a Formula–2-ben. Más kérdés, hogy az F2-es idény nem alakult fényesen, egészen a nyárig várni kellett első győzelmére, és összesen háromszor állt dobogóra. Miután első F1-es évében is akadtak kilátástalan időszakai, sokan kritizálták a Mercedes sietős döntéseit.

10. Az első olasz világbajnok 1953 óta

Bár újoncidényében sokat hibázott, és elmaradt csapattársától, George Russelltől, 2026-ra olyan erős formában érkezett meg, amitől mindenkinek leesett az álla. Wolff elmondta, soha nem látott még ekkora fejlődést egyetlen tél alatt. Antonelli halmozta a győzelmeket és a dobogókat, így az F1-történelem harmadik olasz világbajnoka lett. Giuseppe Farina 1950-ben, Alberto Ascari pedig 1952-ben és 1953-ban ért fel a csúcsra.