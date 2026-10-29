MLS: Gazdag Dániel győztes gólt szerzett a New York Red Bulls ellen – videó

Gazdag Dániel végig a pályán volt a New England Revolution színeiben a New York Red Bulls elleni bajnokin, és ha már ott volt, 2–2-es állásnál csapata győztes gólját szerezte a 83. percben: a magyar játékos egy kapusról kipattanó labdát, három és fél méterről lőtt a vendégek kapujába, csapata ennek köszönhetően begyűjtötte a három pontot egy fordulatos meccsen, hiszen a Red Bulls kétgólos hátrányból egyenlített, ám a végén mégis pont nélkül távozott.

Gazdag gólja 9.52-től kezdődik:

Sallói Dániel is végigjátszotta a mérkőzést az éjszaka, csapata, a Toronto FC 2–1-re legyőzte a DC Unitedet hazai környezetben. Honfitársunk egy sárga lapot kapott a mérkőzés 49. percében.

Az Inter Miami odahaza 2–2-es döntetlent játszott az FC Cincinnativel, a Miaminál Pintér Dániel kispados volt, ezúttal nem kapott játéklehetőséget edzőjétől.

MLS

ALAPSZAKASZ

New England Revolution–New York Red Bulls 3–2

New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 83. percben győztes gólt szerzett.

Toronto FC–DC United 2–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 49. percben sárga lapot kapott.

Inter Miami–FC Cincinnati 2–2

Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára.