MLS: Gazdag Dániel győztes gólt szerzett a New York Red Bulls ellen – videó

T. Z.T. Z.
2026.10.29. 06:52
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Gazdag Dániel a legjobbkor volt a legjobb helyen (Fotó: Getty Images)
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New England Revolution Légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel
Három magyar játékos csapata is érdekelt volt az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) alapszakaszának legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint csütörtök hajnalban, a New England Revolutionban szereplő Gazdag Dániel győztes gólt szerzett a New York Red Bulls ellen.

Gazdag Dániel végig a pályán volt a New England Revolution színeiben a New York Red Bulls elleni bajnokin, és ha már ott volt, 2–2-es állásnál csapata győztes gólját szerezte a 83. percben: a magyar játékos egy kapusról kipattanó labdát, három és fél méterről lőtt a vendégek kapujába, csapata ennek köszönhetően begyűjtötte a három pontot egy fordulatos meccsen, hiszen a Red Bulls kétgólos hátrányból egyenlített, ám a végén mégis pont nélkül távozott.

Gazdag gólja 9.52-től kezdődik:

Sallói Dániel is végigjátszotta a mérkőzést az éjszaka, csapata, a Toronto FC 2–1-re legyőzte a DC Unitedet hazai környezetben. Honfitársunk egy sárga lapot kapott a mérkőzés 49. percében.

Az Inter Miami odahaza 2–2-es döntetlent játszott az FC Cincinnativel, a Miaminál Pintér Dániel kispados volt, ezúttal nem kapott játéklehetőséget edzőjétől.

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New England Revolution–New York Red Bulls 3–2
New England: Gazdag Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 83. percben győztes gólt szerzett.
Toronto FC–DC United 2–1
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 49. percben sárga lapot kapott.
Inter Miami–FC Cincinnati 2–2 
Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem lépett pályára. 

 

New England Revolution Légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel
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