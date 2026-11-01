Vasárnapi sportműsor: három meccs az NB I-ben, Liverpool–Arsenal a PL-ben
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
12. FORDULÓ
13.00: Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!
13.00: FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
13.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Salgótarjáni BTC
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Mátészalkai MTK
13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II
12.30: Zalaegerszegi TE FC II–Balatonalmádi SE
13.00: 1908 SZAC Budapest–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Csepel SC
11.00: Kispest-Honvéd FC II–BKV Előre
13.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Auxerre
17.15: Paris FC–Monaco
17.15: Lyon–Angers
20.45: Olympique Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
13.30: St. Pauli–Nürnberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)
15.00: Frosinone–Torino
15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Genoa
20.45: Juventus–Napoli (Tv: Max4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
10. FORDULÓ
17.00: Kasimpasa–Besiktas (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals
19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons
19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings
19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders
19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers
22.25: Miami Dolphins–New England Patriots
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
55. NEW YORK-I MARATONI
13.35: nők
14.05: férfiak (Tv: Eurosport1, 14.30)
AUTÓSPORT
NASCAR
20.30: Cup Series, Xfinity 500 (Tv: Match4)
BIRKÓZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Szabadfogás 57 kg, 74 kg, 79 kg, 92 kg
12.30: vigaszág (Tv: M4 Sport+)
14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport+)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA
NŐI DÖNTŐ
10.00: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport2)
FÉRFIDÖNTŐ
14.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport1, 18.00)
FORMULA–1
MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG
21.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: M4 Sport+)
17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai), Ajka
18.00: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Háromszéki Ágyúsok (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom
17.00: Milano HC (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)
17.30: EC KAC (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
NHL, ALAPSZAKASZ
21.30: Washington Capitals–Minnesota Wild (Tv: Spíler1)
KÉZILABDA
NŐI NB I
7. FORDULÓ
18.00: Vasas SC–MTK Budapest (Tv: Sport1)
18.00: Eszterházy SC–Gravitáció Szombathelyi KKA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: Wetzlar–Melsungen (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Orlando Magic–Boston Celtics (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
GLOBAL CHAMPIONS TOUR, RABAT
14.15: díjugratás (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG
4.00: Moto3 (Tv: Arena4)
6.15: Moto2 (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, KANADA
21.00: női szabad program (Tv: Eurosport1)
23.15: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport1)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
9.30: versenyek
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: MÁV Előre Foxconn–Miskolci EAFC-Peka Bau
18.30: Debreceni EAC–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport+)
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Fatum Nyíregyháza
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR, SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, MONTREAL
19.30: döntők (Tv: M4 Sport+, 20.35)
SZNÚKER
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING
7.00 és 12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
10.30: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 500-AS TORNA, BÁZEL
13.00: páros, döntő
15.30: egyes, döntő
ATP 500-AS TORNA, BÉCS
11.30: páros, döntő
14.00: egyes, döntő (Tv: Max4)
WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ
4.00: egyes, döntő
6.00: páros, döntő
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
12.30: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 250-ES TORNA, HONGKONG
3.00: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 250-ES TORNA, KANTON
7.00: páros, döntő
9.30: egyes, döntő