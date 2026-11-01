Vasárnapi sportműsor: három meccs az NB I-ben, Liverpool–Arsenal a PL-ben

NOVEMBER 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

13.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

12. FORDULÓ

13.00: Szentlőrinc–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

13.00: FC Nagykanizsa–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

13.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Salgótarjáni BTC

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Mátészalkai MTK

13.00: Debreceni VSC II–Gödöllői SK

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Puskás Akadémia FC II

12.30: Zalaegerszegi TE FC II–Balatonalmádi SE

13.00: 1908 SZAC Budapest–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Csepel SC

11.00: Kispest-Honvéd FC II–BKV Előre

13.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

17.30: Liverpool–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Auxerre

17.15: Paris FC–Monaco

17.15: Lyon–Angers

20.45: Olympique Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

13.30: St. Pauli–Nürnberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

12.30: Como–Venezia (Tv: Match4)

15.00: Frosinone–Torino

15.00: Lazio–Cagliari (Tv: Match4)

18.00: Lecce–Genoa

20.45: Juventus–Napoli (Tv: Max4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

10. FORDULÓ

17.00: Kasimpasa–Besiktas (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons

19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings

19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders

19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers

22.25: Miami Dolphins–New England Patriots

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

55. NEW YORK-I MARATONI

13.35: nők

14.05: férfiak (Tv: Eurosport1, 14.30)

AUTÓSPORT

NASCAR

20.30: Cup Series, Xfinity 500 (Tv: Match4)

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Szabadfogás 57 kg, 74 kg, 79 kg, 92 kg

12.30: vigaszág (Tv: M4 Sport+)

14.00: döntők, bronzmérkőzések (Tv: M4 Sport+)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, OSTRAVA

NŐI DÖNTŐ

10.00: Svájc–Svédország (Tv: Eurosport2)

FÉRFIDÖNTŐ

14.00: Olaszország–Skócia (Tv: Eurosport1, 18.00)

FORMULA–1

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR, MEXIKÓI BAJNOKSÁG

21.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: M4 Sport+)

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói HK (romániai), Ajka

18.00: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Háromszéki Ágyúsok (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

17.00: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom

17.00: Milano HC (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

NHL, ALAPSZAKASZ

21.30: Washington Capitals–Minnesota Wild (Tv: Spíler1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

7. FORDULÓ

18.00: Vasas SC–MTK Budapest (Tv: Sport1)

18.00: Eszterházy SC–Gravitáció Szombathelyi KKA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: Wetzlar–Melsungen (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.00: Vasas Akadémia–Sopron Basket

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Orlando Magic–Boston Celtics (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

GLOBAL CHAMPIONS TOUR, RABAT

14.15: díjugratás (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG

4.00: Moto3 (Tv: Arena4)

6.15: Moto2 (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, KANADA

21.00: női szabad program (Tv: Eurosport1)

23.15: jégtánc, szabad program (Tv: Eurosport1)

OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

9.30: versenyek

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: MÁV Előre Foxconn–Miskolci EAFC-Peka Bau

18.30: Debreceni EAC–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport+)

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Veszprémi Egyetemi SC–Fatum Nyíregyháza

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

WORLD TOUR, SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, MONTREAL

19.30: döntők (Tv: M4 Sport+, 20.35)

SZNÚKER

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING

7.00 és 12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

10.30: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 500-AS TORNA, BÁZEL

13.00: páros, döntő

15.30: egyes, döntő

ATP 500-AS TORNA, BÉCS

11.30: páros, döntő

14.00: egyes, döntő (Tv: Max4)

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ

4.00: egyes, döntő

6.00: páros, döntő

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

12.30: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG

3.00: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 250-ES TORNA, KANTON

7.00: páros, döntő

9.30: egyes, döntő