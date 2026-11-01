Varga Barnabásék elbukták a Panathinaikosz elleni rangadót

Varga Barnabás végig a pályán volt, Vitális Milánt a 84. percben cserélték le a Panathinaikosz elleni rangadón, ám ezúttal egyikük sem tudott segíteni csapatának, amely 2–0-ra elveszítette a mérkőzést, így megszakadt a bajnokságban 31 összecsapás óta húzódó veretlenségi sorozata. Az AEK már az 1. percben hátrányba került, a 49. percben pedig tovább növelte előnyét a hazai csapat, amely a 70. percben emberhátrányba került, de a hátralévő percekben már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

A Panathinaikosz sikerével továbbra is vezeti a bajnokságot, az AEK Athén a negyedik helyről várhatja a folytatást.

GÖRÖG SZUPERLIGA

9. FORDULÓ

Panathinaikosz–AEK Athén 2–0 (Tetteh 1., Andino 49.)

Kiállítva: Kangwa (70., Panathinaikosz)

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, Vitális Milánt a 84. percben lecserélték.