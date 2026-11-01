Varga Barnabásék elbukták a Panathinaikosz elleni rangadót

T. Z.T. Z.
2026.11.01. 20:36
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Varga Barnabás (jobbra) ezúttal nem tudott a kapuba találni (Fotó: AEK Athén/Facebook)
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Vitális Milán Panathinaikosz Varga Barnabás AEK Athén
A görög élvonalbeli labdarúgó-bajnokság vasárnapi rangadóján az AEK Athén 2–0-s vereséget szenvedett az éllovas Panathinaikosztól.

Varga Barnabás végig a pályán volt, Vitális Milánt a 84. percben cserélték le a Panathinaikosz elleni rangadón, ám ezúttal egyikük sem tudott segíteni csapatának, amely 2–0-ra elveszítette a mérkőzést, így megszakadt a bajnokságban 31 összecsapás óta húzódó veretlenségi sorozata. Az AEK már az 1. percben hátrányba került, a 49. percben pedig tovább növelte előnyét a hazai csapat, amely a 70. percben emberhátrányba került, de a hátralévő percekben már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

A Panathinaikosz sikerével továbbra is vezeti a bajnokságot, az AEK Athén a negyedik helyről várhatja a folytatást.

GÖRÖG SZUPERLIGA
9. FORDULÓ
Panathinaikosz–AEK Athén 2–0 (Tetteh 1., Andino 49.)
Kiállítva: Kangwa (70., Panathinaikosz)
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, Vitális Milánt a 84. percben lecserélték.

 

Vitális Milán Panathinaikosz Varga Barnabás AEK Athén
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