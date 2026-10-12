Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Galatasaray–Barcelona, Union–Dortmund, Bayern–Leipzig 

2026.10.12. 16:21
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 OKTÓBER 12., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Famalicao–Alverca
Famalicao: Szűcs Tamás

 

 OKTÓBER 13., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Linzer ASK (osztrák)–Liverpool FC (angol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
21.00: RB Leipzig (német)–PSV (holland)
Leipzig: Willi Orbán
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz)
Villarreal: Gulácsi Péter
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol)
Galatasaray: Sallai Roland

ANGLIA
Championship
20.45: Wrexham–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
20.45: Bristol City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs

IRÁN
Persian Gulf Pro League
15.30: Hejbar Horramabad–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel

 

 OKTÓBER 14., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög)
AEK: Varga Barnabás, Vitális Milán

ANGLIA
Championship
20.45: Portsmouth–Sheffield United
Portsmouth: Kosznovszky Márk

CIPRUS
Ciprusi Kupa, 1. forduló
18.00: Arisz–Ahnasz
Arisz: Szakos Bence

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 1.30: Inter Miami–New York City
Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 1.30: FC Cincinnati–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
Csütörtök, 1.30: Toronto FC–Orlando City
Toronto: Sallói Dániel

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 3. forduló
15.00: Vranov–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő

 

 OKTÓBER 15., CSÜTÜRTÖK

EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Salzburg (osztrák)–AC Milan (olasz)
Salzburg: Redzic Damir
18.45: Celje (szlovén)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Omonia Nicosia: Loic Nego
18.45: Sparta Praha (cseh)–Lilleström (norvég)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
18.45: AZ Alkmaar (holland)–Hapoel Beer Sheva
AZ: Kovács Bendegúz
21.00: Bournemouth (angol)–Sturm Graz (osztrák)
Bournemouth: Tóth Alex 

KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
14.00: FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál)
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

 

 OKTÓBER 16., PÉNTEK 

AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Rapid Wien–Hartberg
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
Hartberg: Pécsi Ármin

BELGIUM
Belga Kupa, 2. forduló
20.30: Westerlo–Patro Eisden
Westerlo: Balogh Botond

HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Venlo–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Wieczysta Kraków–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Holstein Kiel–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

ROMÁNIA
Superliga
17.00: Otelul–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás

SVÁJC
Svájci Kupa, 2. forduló
20.00: Rapperswil-Jona–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Corum–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

 OKTÓBER 17., SZOMBAT

ANGLIA
Premier League
16.00: Brentford–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship
16.00: West Bromwich Albion–Blackburn Rovers
WBA: Callum Styles
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Norwich City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk

AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.00: Qarabag–Neftci Baki
Qarabag: Várkonyi Bence
Neftci: Skribek Alen

BELGIUM
Belga Kupa, 2. forduló
20.45: Zulte-Waregem–Seraing
Waregem: Átrok Zalán
20.45: La Louviére–RFC Liege
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Apollon–Nea Szalamina
Nea Szalamina: Kovács Dániel

CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Sigma Olomouc–Slovan Liberec
Sigma: Baráth Péter

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New York Red Bulls–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Atlanta United–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Chicago Fire
New England: Gazdag Dániel

FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
13.00: Jaro–Mariehamn
Jaro: Kocsis Gergő

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Red Star–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron

HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Den Haag–PSV
Den Haag: Bárány Donát

HORVÁTORSZÁG 
HNL
18.00: NK Osijek–Gorica
Osijek: Bakti Balázs

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: GKS Katowice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund
Union: Schäfer András
18.30: Bayern München–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Greuther Fürth–Braunschweig
Fürth: Keresztes Krisztián
13.00: Wolfsburg–Heidenheim
Wolfsburg: Dárdai Bence

PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 3. forduló
17.00: Louletano–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
16.15: Petrolul–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSM Olimpia–Metalul Buzau
CSM Olimpia: Vida Kristopher
10.00: CSM Slatina–Unirea Slobozia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
11.30: Ramnicu Valcea–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András

SPANYOLORSZÁG
La Liga
16.15: Villarreal–Elche
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: Real Sociedad II–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron

SZERBIA
Szuperliga
17.00: Vojvodina–Radnicski 1923
Vojvodina: Szűcs Kornél

SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Mura–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Genclerbirligi–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
15.00: Amedspor–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund

 

 OKTÓBER 18., VASÁRNAP 

ANGLIA
Premier League
16.00: Bournemouth–Sunderland
Bournemouth: Tóth Alex

AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Salzburg–Altach
Salzburg: Redzic Damir

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Arisz–AEK Larnaca
Arisz: Szakos Bence
18.00: Omonia Május 29.–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Baník Ostrava–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

DÁNIA
Superliga
18.00: FC Köbenhavn–Aarhus
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: Cambuur–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
16.45: Groningen–Ajax
Groningen: Csinger Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Zaglebie Lubin–Jagiellonia
Zaglebie: Szabó Levente

PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 3. forduló
16.00: Alcochetense–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
20.30: Paredes–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Sirius–Elfsborg
Sirius: Vancsa Zalán

SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Besztercebánya–Zólyombrézó
Besztercebánya: Szánthó Regő
18.00: Zsolna–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté

 

 OKTÓBER 19., HÉTFŐ

BULGÁRIA
Bolgár Kupa, 2. forduló
18.00: Etar–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Nicosia–Olympiakosz Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
Olympiakosz: Tamás Márk

IRÁN
Persian Gulf Pro League
15.15: Mesz Sar Babak–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel

 

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