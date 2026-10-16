Kettős emberhátrányban szerezte meg második pontját a Csíkszereda

A két pontéhségben szenvedő csapat kiegyensúlyozott, de rengeteg hibával tarkított küzdelme sok helyzetet hozott az első félidőben. Az FK már a 7. percben büntetőt reklamált, amikor Teodor Lungu földre teperte Eppel Mártont, de Kovács továbbengedte az esetet és a VAR – bár vizsgálta – sem bírálta őt felül. Az első ziccert az Otelul hagyta ki, a középen kilépő Dominick Zator a kifutó Pap Eduardba lőtte a labdát, a kipattanót pedig Patrick Fernandes küldte mellé. Válaszul Eppel lőtt fordulásból laposan mellé 14 méterről, a hazaiak következő helyzete viszont már bement: Rafael Brito a tizenegyespontról középre lőtt labdája Pap kezéről pattant a hálóba.



Az FK egyenlítési lehetőségeiből hármat is Albert Stahl puskázott el, Ódor Máté fejesét pedig a galaci kapus védte bravúrral a jobb alsó saroknál, a 18 éves Nyitra Szabolcs pedig a kapu előtt botlott el a labdában.



Valentin Suciu, az FK edzője szünetben lecserélte Veres Szilárd csapatkapitányt, valamint Eppelt – az utóbbi helyére beálló Nino Kukovec pedig gyorsan ki is egyenlített. Tunyogi Ferencz partjelző ugyan lest látott a gólpasszt adó Stahl kiugrásánál, de a közel ötperces videózás után megadták a gólt. Hős lehetett volna az FK másik cserecsatára, Dusan Vukovics is, akit első labdaérintésénél akasztott Paul Iacob, de Kovács előbb büntetőt ítélt, majd a VAR kérésére visszanézte az esetet, és a montenegrói támadónak adott sárga lapot műesésért. Ennek a 73. percben lett jelentősége, amikor Vukovics szabálytalansága újabb sárgát, és ezzel pirosat ért, négy perccel később pedig a védőjét arcon csapó Kukovec is megkapta második sárga lapját.



Az FK védelme azonban kilenc emberrel is állta a sarat, bár ehhez Pap bravúrsorozata is kellett: a csíkszeredai kapus a nyolc ráadáspercben öt nagy védéssel őrizte meg nagyot küzdő csapatának a döntetlent.



A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (ÁTKATTINTÁSSAL)

Superliga, 12. forduló

Otelul Galati–FK Csíkszereda 1–1 (Brito 23., ill. Kukovec 52.)

Kiállítva: Vukovics (73.), Kukovec (77.)

Csíkszereda: Hegedűs János, Ódor Máté, Pászka Lóránd végig a pályán volt, Eppel Márton kezdőként egy félidőt játszott, Horváth Artúr a szünetben állt be, Czékus Ádám a 81. percben lépett pályára, Magyar Zsolt, Szabó Alex, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás kispados volt.