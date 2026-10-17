Schäferék értékes pontot szereztek a Dortmund ellen

Schäfer András ezúttal is az Union Berlin kezdőcsapatában kapott lehetőséget a Dortmund elleni bajnokin, és csapata meglepetésre az első félidőben fölényben is futballozott esélyesebb ellenfelével szemben. A hétközi norvégiai Bajnokok Ligája-kudarc után a BVB nagyon kimerült és enervált csapat benyomását keltette, amely az első 45 percben csupán kétszer kísérletezett, ellenben az Union hatszor is próbálkozott.

A veszélyes berlini támadások ellenére azonban a szünetben gól nélküli döntetlen állt az eredményjelzőn, a második félidőt pedig bár veszélyesebben kezdték a vendégek, a 68. percben az alig pár perce pályára lépő Konsztantinosz Karecaszt ijesztő térdsérülés miatt le kellett cserélni.

Nyolc perccel később Schäfer is elhagyta a pályát, és ekkor már veszélyesebb volt kapura a Dortmund, be is szorult az Union, ám igazán nagy helyzetet továbbra sem tudott kialakítani, és ez nem változott egészen a meccs végéig – egy könnyen felejthető mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zártak a csapatok.

A többi délutáni mérkőzésen a Mainz idegenben nyert a Schalke ellen, az Elversberg pedig 28 perc leforgása alatt szerzett három gólt az Augsburg ellen, ennek is köszönhetően hétgólos, több mint 100 percen át tartó mérkőzésen begyűjtötte a három pontot úgy, hogy a 90+9. percben a hazaiak még kihagytak egy tizenegyest. A Hamburg egy 88. percben szerzett góllal nyert a Stuttgart ellen (összefoglaló alább), a Werder Niclas Füllkrug duplájával kétgólos hátrányból mentett meg egy pontot odahaza a Paderborn ellen.

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0

Schalke–Mainz 0–1 (Tietz 24.)

Hamburger SV–VfB Stuttgart 1–0 (Muheim 88.)

Elversberg–Augsburg 4–3 (Petkov 4., Günther 7., Rohr 28., Schmahl 89., ill. Rieder 45+9. – 11-esből, Gregoritsch 76. – 11-esből, Kömür 90.)

Werder Bremen–Paderborn 2–2 (Marino 18., Tigges 30., ill. Füllkrug 59., 65. – a másodikat 11-esből)

KÉSŐBB

18.30: Bayern München–RB Leipzig

Vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg

17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim

Pénteken

Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)