Polonkai Noel 50 méterről lőtt gólt az olaszoknak, alapember az osztrák másodosztályban

– Fiáról, Polonkai Noelről már nyolc évvel ezelőtt kerültek fel videók a legnagyobb videómegosztó oldalra, technikai képességeivel már akkor kiemelkedett kortársai közül. Azóta végigjárta a különböző korosztályos válogatottakat, ebben az idényben pedig már kezdőjátékossá vált az Austria Wien második csapatában, az osztrák másodosztályban. Hogyan látja az eddigi útját?

– Noel nyáron került fel az utánpótlásból az Austria Wien második csapatába, a Young Violetshez, és az első nyolc fordulóban minden meccsen játszott, hétszer kezdőként – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére 17 éves fiáról a korábbi válogatott labdarúgó, a 47 éves Polonkai Attila. – Jó úton halad afelé, hogy megvesse a lábát a felnőttfutballban. Korábban volt egy tanulmányi szerződése, az idén nyáron pedig egy hároméves profi szerződést írt alá. 2023-ban került az MTK-tól Ausztriába, és azon az úton halad, amit akkor felvázoltak neki. Egész kis korától futballista szeretne lenni, és mindent meg is tesz ezért. Ausztriában pedig olyan klubban szerepelhet, amely a fiatalok fejlesztésére, további értékesítésére építi a működését. Ezen a nyáron például eladták Noel volt csapattársát, a 18 éves Ifeanyi Ndukwét a Liverpoolnak, aki azóta kölcsönbe a Levantéba került és már be is mutatkozott a spanyol élvonalban, míg a szintén 18 éves Vasilije Markovic szeptemberben az osztrák A-válogatottban debütált a Nemzetek Ligájában.



POLONKAI NOEL MÁR ÉVEKKEL EZELŐTT KIEMELKEDETT KORTÁRSAI KÖZÜL



– Amióta ön 2018-ban abbahagyta a futballt, két olyan klubnál dolgozott az edzői stábban, a Puskás Akadémiánál és most a Kispest-Honvédnál, amelynek kiemelt akadémiája van, tehát testközelből szerezhetett tapasztalatokat a hazai utánpótlás-nevelésről, ugyanakkor a fiának már nagyon hamar, tizennégy éves korában külföldön választottak klubot. Miért döntöttek így?

– Miután itthon az edzők jó véleménnyel voltak Noelről, megkértem a barátomat, a menedzserként dolgozó Harsányi Zoltánt, hogy keressünk olyan külföldi klubot, amelynél további tapasztalatszerzés céljából eltölthet néhány napot. Lássuk meg, miben kell a leginkább fejlődnie kortársaihoz képest, más országokban hol tartanak a vele egykorú játékosok. Járt Spanyolországban, majd Bécsben is, és az Austriánál három nap után jelezték, hogy szeretnék, ha náluk folytatná pályafutását. Ezután alaposan mérlegeltük a helyzetet, vázoltam Noelnek a külföldi szerződés előnyeit és lehetséges buktatóit, végül ő döntött úgy, hogy belevág.



– Miben más az osztrák utánpótlásképzés, mint a hazai?

– Sok ügyes gyerek van itthon is, én is közéjük tartoztam, de édesapám mindig mondogatta, ha magasabb szintre akarok eljutni, dolgozzak kétszer annyit, mint a többiek. A gyakorlatban viszont azt tapasztaltam, ha a környezeted nem kényszerít rá a folyamatos fejlődésre, akkor egy bizonyos szintnél följebb már nem tudsz lépni. Noel most abban a közegben van, amelyben folyamatosan ugyanazon a szinten kell teljesítenie, mert ha nem, akkor azonnal más kerül a helyére, aki hasonlóan ügyes mint ő. Ráadásul mivel külföldi, természetes, hogy többet várnak tőle, mint az osztrákoktól (még ha az Ausztriában született fiatalok között egyre több is a külföldi származású), de ez is csak pluszmotivációt adhat neki.



POLONKAI NOEL AZ AUSTRIA WIEN JÁTÉKOSAKÉNT ÉS A KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTTBAN



– Szakmai szempontból milyen a játék az osztrák futball hátországában?

– Magyar szemmel nézve néha szörnyű. Sokszor csak rohanásból áll az egész, átrúgják a labdát középpályások fölött és futnak előre, hogy megharcoljanak a lecsorgó második labdákért. Futás párharc, futás, párharc. Persze ehhez is lehet alkalmazkodni, és meg lehet tanulni, hogy egy jó átvétellel, esetleg csellel hogyan tudod a középpályáról, távol a kaputól is szervezni a játékot. Noelnek erre volt szüksége, hogy ebben tudjon fejlődni, most pedig ott tart, hogy az osztrák másodosztályban mélyen, a hatos pozícióban játszva is szerzett már két gólt, ami jelzi, a saját feladatain túl pluszokat is képes vállalni. Neki mindig is az volt az erőssége, hogy jól átlátja a játékot, és ki tudja választani azt a megoldást, ami a legjobban hozzájárul a játék folytatásához, építéséhez. Emellett bármelyik irányból, akár bal, akár jobb lábbal fordul a kapu felé, jól lő, és bátran el is vállalja a lövőhelyzeteket. Ezt bizonyította az U18-as válogatottban is a múlt héten, amikor a felezővonalat átlépve kapura lőtte a labdát az olaszok elleni meccsen, és most be is ment a kint álló kapus fölött (volt már ilyen kísérlete máskor is, akkor a lécre pattant a labda).



AZ OLASZOK ELLENI GÓL



– Ön is hasonló korban mutatkozott be a felnőttfutballban. Mennyiben volt más akkoriban a profi futballistává válás folyamata, mint manapság?

– Igen, én is tizenhét éves voltam, amikor először pályára léptem a BVSC felnőttcsapatában 1997-ben, a válogatott játékosok sorát – mint Halmai Gábor, Illés Béla vagy Lőrincz Emil – felvonultató MTK ellen mutatkozhattam be tétmeccsen. Minden út más, az én pályafutásomat alapvetően meghatározta, hogy kilenc operációm volt a húszéves profi pályafutásom alatt, közülük három már húszéves korom előtt, és egy szezont sem tudtam folyamatosan végigjátszani. Szerencsére Noelt eddig elkerülték a sérülések. Ami a szakmai részt illeti, én arra emlékszem, hogy mi annak idején az edzéseken kifutottunk a világból is, olyan sok futás szerepelt a felkészülésben, a nemzetközi meccseken mégis mindig azt éreztük, hogy előbb elfáradunk, mint az ellenfél, és nem vagyunk elég dinamikusak, elég gyorsak. A mennyiség önmagában nem elég, a futás minősége, az intenzitása, a dinamikája fontosabb. Letámadás, labdavesztés után visszatámadás – gyorsaság. Ezek azok az alapok, melyekben a lehető legtöbbet kell fejlődni ahhoz, hogy a mai futballban valaki nemzetközi szinten is helyt tudjon állni, és ez az Austria Wiennél adva van.



– Ön külföldön nem játszott, de 316 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, volt bajnok a Videotonnal, háromszor szerepelt a válogatottban. Elégedett lenne, ha a fia is hasonló pályafutást futna be?

– Nem szeretnék jósolgatni, hogy Noel meddig juthat, mert azt nagyon sok minden befolyásolhatja még. Azt kívánom neki, mindig olyan helyen futballozzon, ahol csak a saját tehetségén és hozzáállásán múlik, hogy mit ér el és mennyit játszik, mert ez nekem nem mindig adatott meg.



AUSZTRIA

2. BUNDESLIGA

Péntek

18.30: Young Violets Austria Wien–Hertha Wels

Young Violets Austria Wien: Polonkai Noel ma a Hertha Wels ellen folytathatja szereplését az osztrák másodosztályban.