Csütörtöki sportműsor: a Celje ellen menetelhet tovább a Fradi az El-ben
NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál) (Tv: RTL+)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)
18.45: Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)
18.45: Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol) (Tv: RTL+)
21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi) (Tv: RTL+)
21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)
21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)
21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)
21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)
21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
16.30: Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd)
18.45: Ajax (holland)–Thun (svájci)
18.45: Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román) (Tv: Sport2)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol)
18.45: Jablonec (cseh)–Lugano (svájci)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Riga (lett)
18.45: Hearts (skót)–Monaco (francia)
18.45: Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán)
18.45: Brann (norvég)–AGF (dán)
21.00: Nordsjaelland (dán)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–Atalanta (olasz)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Gent (belga)–Crvena zvezda (szerb)
21.00: CSZKA Szófia (bolgár)–Trabzonspor (török)
21.00: Braga (portugál)–KuPS (finn)
21.00: Freiburg (német)–Twente (holland)
ANGOL LEAGUE ONE
17. FORDULÓ
21.00: Doncaster Rovers–Huddersfield Town (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
2.00: Los Angeles Rams–Green Bay Packers
19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)
22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Péntek, 2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–Gyergyói HK (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19
18.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Aalborg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Melsungen (német)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
2. CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn
NŐI MAGYAR KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
19.00: Tatabányai RSE–TFSE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
WORLD TOUR SOROZAT, SANGHAJ
2.00: 4. állomás, selejtező
SÍLÖVÉSZET
16.00: világkupa, férfiak, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
10.00: Nagy-Britannia–Németország (Tv: M4 Sport)
17.00: Spanyolország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
VITORLÁZÁS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, SSL GOLD CUP
16.00: 2. forduló, 1. futam, Rio de Janeiro