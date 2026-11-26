60 százalékos fizetéscsökkentés jöhet – megtörték a csendet a Győr norvég sztárjai
A Győri Audi ETO KC évek óta a nemzetközi női kézilabda meghatározó klubja, amely nemcsak a pályán elért eredményeivel, hanem stabilitásával és professzionális működésével is példát mutatott. Az utóbbi időszakban azonban komoly pénzügyi nehézségek kerültek felszínre, amelyek a klub játékosainak mindennapjaira is hatással vannak.
A norvég TV 2 az elmúlt hetekben többször is megpróbálta megszólaltatni a győri együttes norvég kézilabdázóit a kialakult helyzetről, ám a klub sajtóosztálya rendre elutasította a megkereséseket. Most azonban négy játékos is beszélt a helyzetről: Kari Brattset Dale, Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Thale Rushfeldt Deila a norvég válogatott összetartásán, Stjördalban nyilatkozott a kialakult válságról.
Akár 60 százalékos fizetéscsökkentés is jöhet
A TV 2 korábbi értesülései szerint a győri játékosok fizetése akár 60 százalékkal is csökkenhet. A portál úgy tudja, hogy a bércsökkentés mértéke kisebb lehet abban az esetben, ha néhány kézilabdázó távozik a klubtól. A játékosok jövője így egyelőre rendkívül bizonytalan.
A Győr csapatkapitánya, Kari Brattset Dale számára különösen nehéz a kialakult helyzet, hiszen nyolc és fél éve erősíti az együttest: „Nagyon szeretem a klubot, ezért ez az egész különösen rossz érzés. A női kézilabdának sem tesz jót, ami most történik” – fogalmazott a 35 éves beálló.
A norvég válogatott játékos elismerte, hogy a történtek mellett nem lehet teljesen érzelmileg független maradni, ugyanakkor igyekszik a pályán nyújtott teljesítményére összpontosítani: „Lehetetlen, hogy az emberre egyáltalán ne legyen hatással a helyzet. Ugyanakkor úgy érzem, sikerül arra koncentrálnom, amire valóban van ráhatásom. Jó emberek vesznek körül, akik segítenek abban, hogy elsősorban a kézilabdára figyeljek.”
„Nem tudom száz százalékra kijelenteni”
A bizonytalanságot jól mutatja Kristine Breistöl nyilatkozata is. A balátlövő 2024 óta szerepel a győrieknél, ám arra a kérdésre, hogy biztosan a klubnál fejezi-e be az idényt, már nem tudott egyértelmű választ adni: „Ezt nem tudom százszázalékos biztonsággal kijelenteni, de keményen dolgozunk azon, hogy a klubbal közösen olyan megoldást találjunk, amely lehetővé teszi az idény befejezését.”
A játékos szerint az elmúlt időszak rendkívül megterhelő volt, ezért különösen jólesik számára, hogy most a válogatottal lehet, és egy időre kiszakadhat a győri mindennapokból: „Nehéz és bizonytalan helyzet ez továbbra is... Éppen ezért különösen jó érzés most itt lenni, egy kis szünetet tartani, és kevésbé foglalkozni az ottani történésekkel.”
A játékosok bíznak a megoldásban
Emilie Hovden szintén hangsúlyozta, hogy a kialakult problémák ellenére jól érzi magát Győrben, és szeretné, ha rendeződne a helyzet: „Nagyon jól érezzük magunkat Győrben. Olyan hely ez, ahol az ember el tudja képzelni a jövőjét is. Én csak azt szeretném, hogy minden rendeződjön.”
Hozzátette, hogy az elmúlt hetek ugyan meglehetősen furcsán alakultak, de a csapat igyekezett a sportfeladatokra koncentrálni, és szerinte ezt sikerült is jól megoldaniuk.
Thale Rushfeldt Deila számára különösen váratlanul jött a válság, hiszen az Odensétől éppen a mostani idény előtt igazolt a magyar sztárcsapathoz. A 26 éves játékos azonban igyekszik nem hagyni, hogy a klub körüli történések elvonják a figyelmét: „Kellemetlen helyzetben vagyunk, de gyorsan eldöntöttem, hogy ez nem olyasmi, amin én változtatni tudok. Arra kell koncentrálnom, hogy kézilabdázzak és jól érezzem magam.”
Deila bízik abban, hogy a felek megállapodásra jutnak, és sikerül rendezni a problémákat. Egyelőre azonban ő sem tudja, mit hoz a jövő.
A szakértő szerint a Győr válsága a teljes kézilabdának rossz hír
A kialakult helyzetet Bent Svele, a TV 2 kézilabda-szakértője is élesen bírálta. Szerinte különösen aggasztó, hogy a klub kommunikációja rendkívül hiányos, miközben a játékosok megélhetése és szakmai jövője forog kockán: „Ez a nemzetközi kézilabda számára is válságos helyzet, hiszen a Győr, amely a sportág egyik zászlóshajója, olyan állapotba került, amely kívülről nézve teljesen átláthatatlannak tűnik. A kommunikáció hiányos, gyakorlatilag nem is létezik. Az pedig, hogy elhallgattatnák a játékosokat, sehol sem elfogadható.”
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a történteknek komoly személyes következményei lehetnek, hiszen a kézilabdázók számára nem csupán egy sportegyesületről, hanem a mindennapi megélhetésüket biztosító munkahelyről van szó.
A Győr norvég játékosai egyelőre a közös megoldásban bíznak, és szeretnék a pályán befejezni az idényt. Hogy a klub vezetésének sikerül-e rendeznie a pénzügyi problémákat, és milyen feltételekkel folytathatják a játékosok a munkát, az a következő hetek egyik legfontosabb kérdése lehet a nemzetközi női kézilabdában.