A játékos szerint az elmúlt időszak rendkívül megterhelő volt, ezért különösen jólesik számára, hogy most a válogatottal lehet, és egy időre kiszakadhat a győri mindennapokból: „Nehéz és bizonytalan helyzet ez továbbra is... Éppen ezért különösen jó érzés most itt lenni, egy kis szünetet tartani, és kevésbé foglalkozni az ottani történésekkel.”

A játékosok bíznak a megoldásban

Emilie Hovden szintén hangsúlyozta, hogy a kialakult problémák ellenére jól érzi magát Győrben, és szeretné, ha rendeződne a helyzet: „Nagyon jól érezzük magunkat Győrben. Olyan hely ez, ahol az ember el tudja képzelni a jövőjét is. Én csak azt szeretném, hogy minden rendeződjön.”

Hozzátette, hogy az elmúlt hetek ugyan meglehetősen furcsán alakultak, de a csapat igyekezett a sportfeladatokra koncentrálni, és szerinte ezt sikerült is jól megoldaniuk.

Emilie Hovden bízik a közös megoldásban (Fotó: Szabó Miklós)

Thale Rushfeldt Deila számára különösen váratlanul jött a válság, hiszen az Odensétől éppen a mostani idény előtt igazolt a magyar sztárcsapathoz. A 26 éves játékos azonban igyekszik nem hagyni, hogy a klub körüli történések elvonják a figyelmét: „Kellemetlen helyzetben vagyunk, de gyorsan eldöntöttem, hogy ez nem olyasmi, amin én változtatni tudok. Arra kell koncentrálnom, hogy kézilabdázzak és jól érezzem magam.”

Deila bízik abban, hogy a felek megállapodásra jutnak, és sikerül rendezni a problémákat. Egyelőre azonban ő sem tudja, mit hoz a jövő.

A szakértő szerint a Győr válsága a teljes kézilabdának rossz hír

A kialakult helyzetet Bent Svele, a TV 2 kézilabda-szakértője is élesen bírálta. Szerinte különösen aggasztó, hogy a klub kommunikációja rendkívül hiányos, miközben a játékosok megélhetése és szakmai jövője forog kockán: „Ez a nemzetközi kézilabda számára is válságos helyzet, hiszen a Győr, amely a sportág egyik zászlóshajója, olyan állapotba került, amely kívülről nézve teljesen átláthatatlannak tűnik. A kommunikáció hiányos, gyakorlatilag nem is létezik. Az pedig, hogy elhallgattatnák a játékosokat, sehol sem elfogadható.”