A CAS határozatáról pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA), amely a sportági világszövetség (World Rowing) megbízásából még 2021 áprilisában indított eljárást. A bizonyítékok alapvetően a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által megszerzett moszkvai laboratóriumi adatbázisból származtak.

A versenyzéstől már évekkel ezelőtt visszavonult sportolóktól – Vlagyiszlav Rjabcevtől, Gyenyisz Klesnyevtől, Vjacseszlav Mihajlevszkijtől és Szergej Fjodorovcevtől – 2014 júniusában és júliusában levett minták három tiltott anabolikus szteroidot, trenbolont, metenolon-acetátot és oxandrolont tartalmaztak. A szankció következménye az, hogy mind a négyüktől visszamenőleg megvonták a 2014 nyara és 2015 vége között elért helyezéseket és érmeket. Ez érinti többek között a 2015-ös poznani Európa-bajnokságon a férfi négypárevezősben nyert aranyérmüket, amelyben Fjodorovcev, Rjabcev és Mihajlevszkij is evezett.