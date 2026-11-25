A Liverpool állandó csapatkapitánya, Virgil van Dijk ezúttal nem került be a kezdő tizenegybe, így lett a kapitányi karszalag szerda esti tulajdonosa Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatottban már régóta betölti a hivatalos vezéri posztot.

A magyar légiós a Liverpool nyári amerikai túráján már átesett a tűzkeresztségen: a Sunderland ellen (4–2) a sérülés miatt korán lecserélt Joe Gomeztől kapta meg a karszalagot, a Wrexham (1–0) és a Leeds (2–4) ellen már ő kezdett csapatkapitányként – ezek azonban felkészülési mérkőzések voltak.

Van Dijk a nyári világbajnokság után hosszabb szabadságot kért és kapott az angol klubtól, nem vett részt az amerikai felkészülési mérkőzéseken.

A Liverpool bruges-i kezdő tizenegyében ott van a csapat másik magyar válogatottja, Kerkez Milos is.

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