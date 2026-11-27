Antonelli vezérletével a Mercedes továbbra is szárnyal Katarban
A Mercedes, és azon belül is Andrea Kimi Antonelli fölényét hozta a Katari Nagydíj nyitánya, hiszen az olasz több mint fél másodperccel zárt a csapattársa, George Russell előtt, míg a harmadik Isack Hadjar hátránya már a 6 tizedet is meghaladta. Az első ötöst Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a McLaren kettőse egészítette ki, míg Max Verstappen hatodikként végzett.
A Ferrari eközben jelentős hátrányban kezdett: a hetedik Charles Leclerc, illetve a nyolcadik Lewis Hamilton hátránya több mint egy szekundum volt, miközben a gumikopás a vártnál is jelentősebb mértékű volt. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, miként alakulnak az erőviszonyok a már villanyfényes szabadedzésen, amelyen újra teljes volt a mezőny, hiszen az Aston Martinnál visszatért a volán mögé Fernando Alonso is.
A Mercedes lendülete a második edzésen sem hagyott alább, és már az első próbálkozások után elfoglalta az első két helyet, igaz, házon belül ezúttal Russell kezdett jobban. A német csapat párosát ezúttal is egy Red Bull követte, de most Verstappen volt a gyorsabb, míg Hadjar az ötödik pozícióban nyitott. A holland, francia kettőst Leclerc választotta szét, aki a hetes kanyarnál egy megpördüléssel hívta fel magára a figyelmet. Bár a monacói pilóta az esetet követően még visszatért a pályára, hamarosan eltűnt a garázs mélyében, miközben Lewis Hamilton az autó egyensúlyára panaszkodott.
Az „ezüstnyilak” fölényét jól jelezte, hogy versenyzői a közepes keveréken futott körükkel is az élen álltak, miközben a riválisok már teljesítették a lágy gumis próbálkozásukat. A pályára felhordott kavicsok miatt érvénybe lépő piros zászlós szakasz idején így Antonelli és Russell a sárga oldalfestésű abroncson futott idejével vezette az időlistát a McLaren, a Red Bull, valamint a Ferrari kettőse előtt.
Bár a Mercedes duója azonnal pályára hajtott, amikor ismét zöldre váltott a bokszutca végi lámpa, egyik versenyzője sem tudta befejezni a mért körét a lágyon, miután Pierre Gasly újabb piros zászlós szakaszt idézett elő. Az Alpine francia pilótája a 14-es kanyarnál pördült meg, majd ásta el magát a kavicságyban.
A mezőny szűk negyedórával a vége előtt kapott újra zöld jelzést, ráadásul a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) úgy döntött, hogy plusz 13 perc edzésidőt biztosít a versenyzők számára a két piros zászlós kényszerszünet nyomán. A Mercedes ugyanakkor már nem próbálkozott újra a lágyon, helyette a teljes mezőny magas üzemanyagszint mellett kezdett körözni, hogy felkészüljön a versenyre.
Antonelli így a közepesen elért 1:23.077-es körével zárt az élen, az olasz 127 ezreddel előzte meg Russellt, míg a harmadik Norris lemaradása már közel fél másodperc volt. Az első ötöst Piastri és Verstappen tette teljessé, utánuk Hadjar, Leclerc, Hamilton, Liam Lawson és Arvid Lindblad zárta a top 10-et, vagyis a Mercedes, a McLaren, a Red Bull, a Ferrari és a Racing Bulls kettősei nyomán sorminta alakult ki az első tíz helyen.
A gyakorlás végén Hamilton alatt megadta magát a Ferrari, a hétszeres bajnok erővesztésre panaszkodott a rádión, majd az egyes kanyarnál kénytelen volt félrehúzódni. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, ami egyben a tréning végét jelentette.
Folytatás szombaton 15 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
KATARI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Antonelli
|Mercedes
|1:23.077
|átlag: 234.823 km/ó
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:23.204
|0.127 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:23.522
|0.445
|4.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:23.549
|0.472
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:23.576
|0.499
|6.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:23.583
|0.506
|7.
|Leclerc
|Ferrari
|1:24.099
|1.022
|8.
|Hamilton
|Ferrari
|1:24.216
|1.139
|9.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:24.425
|1.348
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:24.547
|1.470
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:24.614
|1.537
|12.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:24.764
|1.687
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:24.871
|1.794
|14.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:25.276
|2.199
|15.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:25.733
|2.656
|16.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:25.839
|2.762
|17.
|Camara
|Haas-Ferrari
|1:25.962
|2.885
|18.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:25.996
|2.919
|19.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:26.046
|2.969
|20.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:26.648
|3.571
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:27.394
|4.317
|22.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:27.511
|4.434
|5. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 27., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.217
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:23.077
|NOVEMBER 28., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 29., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|17.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENY
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00