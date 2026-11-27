A Mercedes, és azon belül is Andrea Kimi Antonelli fölényét hozta a Katari Nagydíj nyitánya, hiszen az olasz több mint fél másodperccel zárt a csapattársa, George Russell előtt, míg a harmadik Isack Hadjar hátránya már a 6 tizedet is meghaladta. Az első ötöst Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben a McLaren kettőse egészítette ki, míg Max Verstappen hatodikként végzett.

A Ferrari eközben jelentős hátrányban kezdett: a hetedik Charles Leclerc, illetve a nyolcadik Lewis Hamilton hátránya több mint egy szekundum volt, miközben a gumikopás a vártnál is jelentősebb mértékű volt. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, miként alakulnak az erőviszonyok a már villanyfényes szabadedzésen, amelyen újra teljes volt a mezőny, hiszen az Aston Martinnál visszatért a volán mögé Fernando Alonso is.

A Mercedes lendülete a második edzésen sem hagyott alább, és már az első próbálkozások után elfoglalta az első két helyet, igaz, házon belül ezúttal Russell kezdett jobban. A német csapat párosát ezúttal is egy Red Bull követte, de most Verstappen volt a gyorsabb, míg Hadjar az ötödik pozícióban nyitott. A holland, francia kettőst Leclerc választotta szét, aki a hetes kanyarnál egy megpördüléssel hívta fel magára a figyelmet. Bár a monacói pilóta az esetet követően még visszatért a pályára, hamarosan eltűnt a garázs mélyében, miközben Lewis Hamilton az autó egyensúlyára panaszkodott.

Az „ezüstnyilak” fölényét jól jelezte, hogy versenyzői a közepes keveréken futott körükkel is az élen álltak, miközben a riválisok már teljesítették a lágy gumis próbálkozásukat. A pályára felhordott kavicsok miatt érvénybe lépő piros zászlós szakasz idején így Antonelli és Russell a sárga oldalfestésű abroncson futott idejével vezette az időlistát a McLaren, a Red Bull, valamint a Ferrari kettőse előtt.

Bár a Mercedes duója azonnal pályára hajtott, amikor ismét zöldre váltott a bokszutca végi lámpa, egyik versenyzője sem tudta befejezni a mért körét a lágyon, miután Pierre Gasly újabb piros zászlós szakaszt idézett elő. Az Alpine francia pilótája a 14-es kanyarnál pördült meg, majd ásta el magát a kavicságyban.

A mezőny szűk negyedórával a vége előtt kapott újra zöld jelzést, ráadásul a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) úgy döntött, hogy plusz 13 perc edzésidőt biztosít a versenyzők számára a két piros zászlós kényszerszünet nyomán. A Mercedes ugyanakkor már nem próbálkozott újra a lágyon, helyette a teljes mezőny magas üzemanyagszint mellett kezdett körözni, hogy felkészüljön a versenyre.

Antonelli így a közepesen elért 1:23.077-es körével zárt az élen, az olasz 127 ezreddel előzte meg Russellt, míg a harmadik Norris lemaradása már közel fél másodperc volt. Az első ötöst Piastri és Verstappen tette teljessé, utánuk Hadjar, Leclerc, Hamilton, Liam Lawson és Arvid Lindblad zárta a top 10-et, vagyis a Mercedes, a McLaren, a Red Bull, a Ferrari és a Racing Bulls kettősei nyomán sorminta alakult ki az első tíz helyen.

A gyakorlás végén Hamilton alatt megadta magát a Ferrari, a hétszeres bajnok erővesztésre panaszkodott a rádión, majd az egyes kanyarnál kénytelen volt félrehúzódni. Az eset miatt virtuális biztonsági autós szakaszt léptettek érvénybe, ami egyben a tréning végét jelentette.

Folytatás szombaton 15 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

KATARI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:23.077 átlag: 234.823 km/ó 2. Russell Mercedes 1:23.204 0.127 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:23.522 0.445 4. Piastri McLaren-Mercedes 1:23.549 0.472 5. Verstappen Red Bull-Ford 1:23.576 0.499 6. Hadjar Red Bull-Ford 1:23.583 0.506 7. Leclerc Ferrari 1:24.099 1.022 8. Hamilton Ferrari 1:24.216 1.139 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:24.425 1.348 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:24.547 1.470 11. Bortoleto Audi 1:24.614 1.537 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:24.764 1.687 13. Hülkenberg Audi 1:24.871 1.794 14. Albon Williams-Mercedes 1:25.276 2.199 15. Colapinto Alpine-Mercedes 1:25.733 2.656 16. Sainz Williams-Mercedes 1:25.839 2.762 17. Camara Haas-Ferrari 1:25.962 2.885 18. Bearman Haas-Ferrari 1:25.996 2.919 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:26.046 2.969 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:26.648 3.571 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:27.394 4.317 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:27.511 4.434