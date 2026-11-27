Bár arra előzetesen is lehetett számítani, hogy a Mercedes erős formát mutathat Katarban, szorosabb küzdelemre volt kilátás az élen, hiszen a konstruktőri harmadik pozícióért küzdő Red Bull és a McLaren tempója is biztatónak ígérkezett a Las Vegas-i hétvége után, az első két szabadedzésen azonban a vártnál nagyobb Mercedes-fölény rajzolódott ki. Andrea Kimi Antonelli a nyitányon több mint fél másodperccel előzte meg a márkatársát, George Russellt, és bár az előnye a második tréningre 127 ezredre csökkent a brit előtt, a harmadik helyezett hátránya nem mérséklődött hasonló mértékben.

Az első gyakorláson harmadikként záró Isack Hadjar 661 ezreddel maradt el az olasztól, a másodikon pedig Lando Norris hátránya 445 ezred volt. Antonelli ráadásul mindkétszer a közepes gumin elért idejével zárt az élen, igaz, a nap végén nehéz volt megmondani, hogy valóban a lágy keverék számít-e jobb választásnak egy körön a forró, gumigyilkos Loszaílban. „Szerintem George-dzsal nagyon szoros lesz a csata, és sosem írhatod le Maxot, illetve a többieket sem. Voltak már olyan hétvégék, amelyeken nagyon erősen kezdtünk, és az időmérőre a többiek többet léptek előre, és kiélezetté vált a küzdelem. Szóval tovább kell folytatnunk a munkát, javulnunk kell, és készen kell állnunk szombaton.”

Russell sem írja le az ellenfeleket, szerinte a McLaren és a Red Bull is versenyképes lesz a hétvége folytatásában. „Összességében jó pénteket zártunk. Az első edzés valamivel nehezebben alakult, nem éreztem teljesen kényelmesen magam az autóban, de a második tréningre végrehajtottunk néhány módosítást, és már az első körtől sokkal jobbnak éreztem a helyzetet. Megjött az önbizalmam a kocsiban, és sikerült eredményes edzést futni, és néhány versenyképes kört is összeraktam.”

„Biztató, hogy mindkét autónk ott van az elejében, de tudjuk, hogy péntekről szombatra gyorsan változhat a helyzet. A McLaren és a Red Bull is versenyképesnek tűnik, így nagyon szoros küzdelemre számítok. Ugyanakkor jó helyzetbe hoztuk magunkat, és ha éjszaka sikerül még valamennyit előrelépnünk, remélhetőleg az időmérőn is harcban leszünk az első helyért.”

Verstappen egyhuzamban kilenc dobogós helyezéssel a háta mögött érkezett meg Katarba, ahol az elmúlt három alkalommal diadalmaskodott. Ráadásul az előző hétvégén nyert is Las Vegasban, így az egyik fő esélyesként érkezett meg Loszaílba. Ehhez képest a nyitányon hatodikként zárt közel egy másodperc hátránnyal, míg a folytatásban, bár 499 ezredre csökkent a hátránya, csak egy helyet lépett előre a rangsorban.

„Meggyűlt a bajom a kormányzással. Egyszerűen nem ott vagyunk, ahol szerettünk volna, és egyelőre nincs meg az összhang. Szombatra helyre kell hoznunk az egyensúlyt, és meg kell néznünk, tudunk-e javítani szombatra. Ez egy nagyon eltérő, eléggé egyedi pálya, ahol nem könnyű mindent a helyére tenni. Remélem, hogy valamivel jobb teljesítményt nyújtunk. A Mercedeshez viszonyítva nagyon-nagy a hátrányunk, szóval jelentős előrelépésre lenne szükségünk.”

„Ha sikerülne megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt, az valószínűleg önmagában eltüntetné a hátrányunk felét. A Mercedes rendkívül gyors az egyenesekben, de talán jobb az autója egyensúlya is. Mi nem vagyunk túlságosan elégedettek, és ha nem érzed jól magad a volán mögött, akkor nagyon nehéz ugyanazt a teljesítményt hozni.”

A McLaren egyértelműen előrelépett a Sao Paulóba és Las Vegasba hozott fejlesztéseknek köszönhetően: előbbi helyszínen győzelmet, utóbbin kettős dobogót szerzett, szóval remek esélyekkel érkezett meg Katarba is. Lando Norris és Oscar Piastri a negyedik-ötödik helyen nyitott, majd a villanyfényes gyakorláson a brit és az ausztrál is egy-egy pozíciót lépett előre.

„Minden attól függ, honnan nézzük: a legtöbb csapathoz képest nem állunk rosszul, viszont a Mercedeshez viszonyítva nagyobb a hátrányunk. Egyszerűen olyan, mintha külön ligában lennének. Mérföldekkel gyorsabbak minden egyes kanyarban, szóval a küzdelem igazából a harmadik helyért zajlik. Mi ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk, a tempónk hasonlít a Red Bulléhoz, és a Ferrari is nagyjából ott van. Vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell, de az ember mindig a legjobbhoz méri magát, szóval a Mercedest nézve minden területen sokat kell fejlődnünk” – magyarázta 2025 világbajnoka, aki megosztotta, szombaton már felkerül az autóra a padlólemez.

„Nem tudom, hogy az új padlólemez mennyit segíthet ezen a pályán a Las Vegas-ihoz képest, de majd meglátjuk, mennyit profitálunk belőle. A hátrányunkat nem fogja teljesen eltüntetni, egy körön talán 7 tizedre vagyunk a Mercedestől, szóval azt el is felejthetjük. A többiekhez képest viszont jó helyzetben vagyunk, és az új padlólemezzel még jobbak lehetünk. A kis nyereség is jobb, mint a semmi.”

A Ferrari nem érkezett nagy célokkal Loszaílba, de a vártnál sokkal halványabban kezdett a sivatagban. Charles Leclerc és Lewis Hamilton mindkét edzésen a hetedik-nyolcadik helyet foglalta el, és hátrányuk mindkét esetben meghaladta az egy szekundumot. A villanyfényes gyakorlás végén ráadásul a brit alatt megadta magát az autó is.

„Nagyon-nagyon nehéz napunk volt – kezdte az értékelést a második tréningen megpördülő Leclerc. – Meg is sérült az autóm, és némi időt is veszítettem a javítás miatt. Valójában a második edzésen futott első köröm volt a leggyorsabb, és onnantól nem tudtam gyorsulni. Nem éreztem jól magam a volán mögött, és a hosszú etapokon sem voltunk erősek. Szóval úgy tűnik, nagyon nehéz hétvége vár ránk. A Mercedes valamiért sokkal gyorsabb, mint arra bárki előzetesen számított volna. Mindig úgy tűnt, nekik van a legjobb autójuk, de most olyan szintű előnyre tettek szert, amire nem számítottunk.”

Folytatás szombaton 15 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

KATARI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:23.217 átlag: 234.428 km/ó 2. Russell Mercedes 1:23.724 0.507 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:23.878 0.661 4. Norris McLaren-Mercedes 1:24.067 0.850 5. Piastri McLaren-Mercedes 1:24.077 0.860 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:24.133 0.916 7. Leclerc Ferrari 1:24.473 1.256 8. Hamilton Ferrari 1:24.575 1.358 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:24.601 1.384 10. Gasly Alpine-Mercedes 1:24.874 1.657 11. Bortoleto Audi 1:25.053 1.836 12. Colapinto Alpine-Mercedes 1:25.409 2.192 13. Hülkenberg Audi 1:25.437 2.220 14. Lawson Racing Bulls-Ford 1:25.593 2.376 15. Camara Haas-Ferrari 1:25.685 2.468 16. Albon Williams-Mercedes 1:25.692 2.475 17. Bearman Haas-Ferrari 1:25.766 2.549 18. Sainz Williams-Mercedes 1:25.992 2.775 19. Crawford Aston Martin-Honda 1:26.306 3.089 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:26.416 3.199 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:26.686 3.469 22. Bottas Cadillac-Ferrari 1:26.909 3.692

KATARI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Antonelli Mercedes 1:23.077 átlag: 234.823 km/ó 2. Russell Mercedes 1:23.204 0.127 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:23.522 0.445 4. Piastri McLaren-Mercedes 1:23.549 0.472 5. Verstappen Red Bull-Ford 1:23.576 0.499 6. Hadjar Red Bull-Ford 1:23.583 0.506 7. Leclerc Ferrari 1:24.099 1.022 8. Hamilton Ferrari 1:24.216 1.139 9. Lawson Racing Bulls-Ford 1:24.425 1.348 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:24.547 1.470 11. Bortoleto Audi 1:24.614 1.537 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:24.764 1.687 13. Hülkenberg Audi 1:24.871 1.794 14. Albon Williams-Mercedes 1:25.276 2.199 15. Colapinto Alpine-Mercedes 1:25.733 2.656 16. Sainz Williams-Mercedes 1:25.839 2.762 17. Camara Haas-Ferrari 1:25.962 2.885 18. Bearman Haas-Ferrari 1:25.996 2.919 19. Alonso Aston Martin-Honda 1:26.046 2.969 20. Stroll Aston Martin-Honda 1:26.648 3.571 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:27.394 4.317 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:27.511 4.434