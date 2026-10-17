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Szoboszlait le kellett cserélni, az emberelőnyben játszó Liverpool fordított és nyert a Brentford ellen

2026.10.17. 18:07
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Fotó: Getty Images
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Liverpool Szoboszlai Dominik Brentford Premier League Kerkez Milos
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 7. fordulójában a Liverpool 2–1-re legyőzte a Brentfordot. Szoboszlai Dominikot a 32. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A Brentford megszerezte a vezetést, de a második félidőben a vendégek fordítottak, és végül kettős emberelőnyben megnyerték a mérkőzést.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
Brentford–Liverpool 1–2 (1-0)
Brentford, Gtech Community Stadium V: John Brooks
Brentford: Kelleher – Kayode, Ajer, Van den Berg (Hickey, 71.), Lewis-Potter (Diouf, 77.) – Jarmoljuk, Janelt – Anthony (Damsgaard, 77.), Jensen (Sangaré, a szünetben), Outtara (Schade, a szünetben) – Thiago. Menedzser: Keith Andrews
Liverpool: Alisson – Araújo (Frimpong, a szünetben, Ngumoha, 52.), Van Dijk, Jacquet, Kerkez – Szoboszlai (Nyoni, 32.), Mac Allister – Wirtz, Munoz (Gomez, 79.), Barcola – Isak (Koumas, 79.). Menedzser: Andoni Iraola
Gólszerző: Lewis-Potter (44.), ill. Munoz (62.), Isak (70.)
Kiállítva: Jarmoljuk (Brentford, 45+8.), Janelt (Brentford, 90+2.)

ÖSSZEFOGLALÓ

KIFEJEZETTEN BIZAKODVA léphetett pályára a Liverpool a Brentford vendégeként, a hétközi BL-siker (a LASK ellen 6–3) után Andoni Iraola menedzser három, korábban sérült játékosát is bevethette. Cody Gakpo csak a kispadon kapott helyet, de a csatárposzton szerepeltetett Alexander Isak, valamint a szűrőbe visszatérő Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet. A magyar légiós, aki a válogatott szünetből visszatérve két Liverpool-meccset hagyott ki, viszont alig több mint félórát bírt csak, ekkor szomorú arccal leült a gyepre, majd a combhajlítóizmát fájlalva ment le a pályáról, a helyét a fiatal Trey Nyoni vette át. 

S ha egy csapás nem lenne elég, jött sorban a többi: előbb Alexis Mac Allister (vélelmezett) buktatásáért ítélt tizenegyest a játékvezető, de némi VAR-ozást követően egyértelműen kiderült, Dango Ouattara a labdát találta el, ezért John Brooks játékvezető visszavonta az ítéletet. Néhány perccel később Keane Lewis-Porter pedig már a Brentford vezető gólját ünnepelhette, miután tíz méterről a kapu bal oldalába fejelte Igor Thiago rendkívül pontosan centerezett labdáját. Jóllehet a ráadás perceiben Jehor Jarmoljuk agresszív fejelő mozdulat miatt piros lapot kapott, így a második félidőre felcsillant a remény a vendégek előtt. A Brentford végül nem is bírta (az utolsó percekre ráadásul kettős) emberhátrányban. Előbb Víctor Munoz lépett ki a jobb szélen, majd a tizenhatoson belülre érve látványos sarokmozdulattal áttette a labdát a bal lábára, és szépen kilőtte a jobb alsó sarkot, a félidő derekán pedig Bradley Barcola visszafejelt labdáját Alexander Isak vágta be közelről a hálóba. 

Kérdés, pirruszi lesz-e a Liverpool győzelme, azaz Szoboszlai Dominiknak kell-e újabb meccseket kihagynia, és ha igen, mennyit. Arról nem is beszélve, hogy a második félidő elején beálló Jeremie Frimpong hat perc után szintén megsérült…

Andoni Iraola, a Liverpool menedzsere a Sky Sportsnak: – Szoboszlai Dominik mindent megtett azért, hogy visszatérhessen. Az elmúlt napokban edzett, igaz, azt nem tudtuk, hány játékperc lehet a lábában. Ez nem újabb sérülés, csak még nem épült fel teljesen.

Alexander Isak, a Liverpool csatára a Sky Sportsnak: – Miután emberhátrányba került az ellenfél, egyre erőteljesebben kezdte védeni a kapuját, így nem sok terület maradt a játékra. Készen kell állni arra a pillanatra, amikor felbukkan egy-egy esély. A gólom a türelem és az összpontosítás eredménye.

VÉLEMÉNYEK

 

 

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Brentford Premier League Kerkez Milos
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