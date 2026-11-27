Jól kezdett a sereghajtó UVSE, a fiatal együttes az első negyedben bátran vízilabdázott, s szép gólokat szerezve szorosan tartotta az állást. A lendület ezt követően is kitartott, ennek köszönhető, hogy a harmadik negyed végéig nem vezetett a Fradi igazán nagy különbséggel. A zöld-fehérek aztán az utolsó negyedben megrázták magukat az elfáradó UVSE-vel szemben, s fölénnyessé tették sikerüket; a meccs legjobbja, Vigvári Vendel öt találatig jutott.

VÍZILABDA

Férfi ob I

Alapszakasz, 9. forduló

UVSE–FTC-Telekom Waterpolo 7–20 (3–4, 1–4, 2–5, 1–7)

Budapest, Hajós uszoda, 200 néző. Vezette: Kun Gy., Fejős R.

UVSE: Fejes – Busch 1, Korbán, SZILÁDI 1, Hegedűs Cs., Doroszlai 1, KORBÁCS 2. Csere: Virsinger (kapus), Kovács K. 1, SZAKA 1, Gál M., Fazekas Á., Makarenko, Szabó Á. Edző: Vincze Balázs

FTC: Vogel S. – ARGIROPULOSZ 2, MANHERCZ K. 2, Di Somma, KAKARISZ 3, Varga V., Vismeg 1. Csere: Szakonyi (kapus), Lugosi 1, Haverkampf 1, Czibók, FEKETE G. 3, VIGVÁRI V. 5, JANSIK 2. Vezetőedző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 7/1, ill. 11/7

Gól – ötméteresből: –, ill. 4/4

Kipontozódott: Korbán (26. perc), Kovács K. (32. perc)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Két negyedig támadásban és védekezésben is bravúrosan játszottunk, de nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb kijön a két csapat közötti különbség. Nálunk ismét négy utánpótlás korú játékos szerepelt, s Szaka Olivér gólt is szerzett, ez külön öröm számunkra. Nehéz lesz a tavasz, akkor jönnek majd az élet-halál meccsek, de célunk a bennmaradás.

Nyéki Balázs: – Nem volt benne a meccsben a második negyed során, hogy végül ekkora lesz a különbség; az UVSE-t dícséret illeti, mert jól állt bele a meccsbe, s fegyelmezett volt, mindig nehéz ellenük játszani. Az volt a motivációnk, hogy felpörögjünk a mérkőzés második felére, mert az utóbbi meccseken ez nem sikerült, most azonban ez a rész már jól nézett ki.