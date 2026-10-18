Redzic megszerezte az első bajnoki gólját az idényben

Redzic Damir a 90. percben éles szögből talált be, miután remekül játszott össze Kitano Szotával, ezzel beállította a 3–0-s végeredményt. A hatszoros magyar válogatott támadónak ez volt az első gólja a bajnoki idényben – az Osztrák Kupában már van két találata.

A Salzburg hat győzelem mellett háromszor ikszelt az osztrák Bundesliga mostani kiírásában, így 21 ponttal a tabella második helyén áll, hátránya három pont a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wiennel szemben.

OSZTRÁK BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

Red Bull Salzburg–Altach 3–0

Salzburg: Redzic Damir az 56. percben lépett pályára, a 90. percben gólt szerzett.