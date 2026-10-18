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Redzic megszerezte az első bajnoki gólját az idényben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.18. 17:53
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Redzic Damir (fehérben) a 90. percben talált be (Fotó: Imago Images)
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osztrák Bundesliga légiósok Red Bull Salzburg Redzic Damir
A Red Bull Salzburg hazai pályán 3–0-ra legyőzte az Altachot vasárnap délután az osztrák labdarúgó-élvonal (Bundesliga) 9. fordulójában, a harmadik gólt a magyar válogatott Redzic Damir szerezte.

Redzic Damir a 90. percben éles szögből talált be, miután remekül játszott össze Kitano Szotával, ezzel beállította a 3–0-s végeredményt. A hatszoros magyar válogatott támadónak ez volt az első gólja a bajnoki idényben – az Osztrák Kupában már van két találata.

A Salzburg hat győzelem mellett háromszor ikszelt az osztrák Bundesliga mostani kiírásában, így 21 ponttal a tabella második helyén áll, hátránya három pont a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wiennel szemben.

OSZTRÁK BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
Red Bull Salzburg–Altach 3–0
Salzburg: Redzic Damir az 56. percben lépett pályára, a 90. percben gólt szerzett.

 

osztrák Bundesliga légiósok Red Bull Salzburg Redzic Damir
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