Redzic megszerezte az első bajnoki gólját az idényben
A Red Bull Salzburg hazai pályán 3–0-ra legyőzte az Altachot vasárnap délután az osztrák labdarúgó-élvonal (Bundesliga) 9. fordulójában, a harmadik gólt a magyar válogatott Redzic Damir szerezte.
Redzic Damir a 90. percben éles szögből talált be, miután remekül játszott össze Kitano Szotával, ezzel beállította a 3–0-s végeredményt. A hatszoros magyar válogatott támadónak ez volt az első gólja a bajnoki idényben – az Osztrák Kupában már van két találata.
A Salzburg hat győzelem mellett háromszor ikszelt az osztrák Bundesliga mostani kiírásában, így 21 ponttal a tabella második helyén áll, hátránya három pont a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató Rapid Wiennel szemben.
OSZTRÁK BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
Red Bull Salzburg–Altach 3–0
Salzburg: Redzic Damir az 56. percben lépett pályára, a 90. percben gólt szerzett.
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