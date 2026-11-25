Kilenc mérkőzést rendeztek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai programjában. A nap meglepetése, hogy a Bayern München 2–1-es vereséget szenvedett a Lille vendégeként, és szintén váratlan eredmény, hogy a címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán nem tudott nyerni a Roma ellen (2–2). Idegenben győzött a Liverpool, a Fenerbahce, a Barcelona és a Villarreal, míg az Atlético Madrid és az Internazionale odahaza gyűjtötte be a három pontot. A Manchester United fordulatos mérkőzésen játszott 2–2-es döntetlent a Sporting CP vendégeként.

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