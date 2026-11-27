Női kosár NB I: a második félidőre felpörgött a Pécs, és nyert a fővárosban
Kiegyenlített első félidőt követően a címvédő Pécs erősített, és 77–56-ra győzött a TFSE vendégeként a női kosárlabda NB I 9. fordulójának pénteki mérkőzésén.
NŐI KOSÁRLABDA NB I
9. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
TFSE–NKA Universitas Pécs 56–77 (11–13, 22–19, 14–19, 9–26)
Jegyzőkönyv később…
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
14.00: Sopron Basket–DVTK Hun-Therm (Tv: M4 Sport+)
17.00: Csata TKK–VBW CEKK Cegléd
18.00: KSC Szekszárd–BKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: Vasas Akadémia–ETO Basket
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