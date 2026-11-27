Magyar szempontból nagyon izgalmasan kezdődött az SSL Gold Cup, azaz a vitorlázó csapatvilágbajnokság második fordulójának második futama Rio de Janieróban, ugyanis az első percekben az egyensúlyozás közben Németh Áron beleesett a vízbe, így a hajóval vissza kellett fordulni érte, és a mezőny végére kerültünk, mintegy 150 méterre lemaradva a futamot vezető Ecuador mögött.

Ebből a vert helyzetből azonban elképesztő vitorlázással állt fel a címvédő magyar csapat, amely fegyelmezetten és remek széltaktikával 6-7 perc alatt újra felzárkózott a mezőnyre, sőt, visszajött a második helyre Tahiti mögé. Ezzel olyan mentális előnyt szereztek, hogy 20 perc után az élre hajóztak, nagyon jó volt a sebességük, nemcsak Berecz Zsombor csapatkapitány, de mindenki higgadt maradt.

A magyar vitorlázók tökéletes szinkronban mozogtak a fedélzeten, egyszer sem hibáztak a manővereknél, egyszóval tökéletes csapatmunkával utasították maguk mögé a másik három ellenfelet, Tahitit, Észtországot és Ecuadort, amely, akárcsak egy nappal korábban, ezúttal is nagyon rossz taktikát választott, és több száz méterrel lemaradt a többiek mögött.

A mi malmunkra hajtotta a vizet az is, hogy az észtek mindent bevetettek, hogy ne maradjanak le, ezért a hajrában egy veszélyes manőverrel bevágtak Tahiti elé, volt is nagy kiáltozás, és végül mindkét csapat büntetést kapott, így több mint száz méterről követték csak a Sámánokat, amelynek ezzel biztossá vált a győzelme - nem mintha addig ne lett volna az.

A magyar csapat 33.31 perces idővel nyert, és győzelmével a csoport élére ugrott, a futam után pedig a Berecz Zsombor így kezdte a nyilatkozatát: „Ezek a Sámánok!”

VITORLÁZÁS

SSL Gold Cup csapatvilágbajnokság, Rio de Janeiro

A 2. futam végeredménye

1. MAGYARORSZÁG 33.31 perc

2. TAHITI +34 másodperc

3. ÉSZTORSZÁG +44 másodperc

4. ECUADOR + 1 perc 30 másodperc

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA (2 futam után)

1. MAGYARORSZÁG 7 pont

2. Észtország 6 pont

3. Tahiti 5 pont

4. Ecuador 2 pont