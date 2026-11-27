A DVTK a 11. percre kétgólos hátrányba került Brassóban, de bő négy perc alatt fordított, mégis döntetlennel zárult az eseménydús első harmad. A vendégek a második játékrész elején ismét vezetéshez jutottak, csakhogy arra a házigazda brassóiak feleltek hárommal. A záró részben minimálisra csökkentette hátrányát a Jegesmedvék együttese, de az 55. percben emberhátrányban kapott gól megpecsételte a sorsát.

Az eddigi éllovas DEAC hiába szerzett vezetést, az első harmad végén már vendéglátójánál volt az előny, és többé nem fordult meg az állás A Háromszéki Ágyúsok csapata a hatodik győzelmét aratta, s a negyediket a rendes játékidőben. A DEAC hatodszor kapott ki, és negyedszer maradt pont nélkül.

A Budapest Jégkorong Akadémia a 4. percben vezetést szerzett a Gyergyó ellen, de gyorsan jött az egyenlítés, és a 32.-ben, emberelőnyben ütött góljukkal a vendégek végül meg is nyerték a meccset. Ravasz Csanád góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A Csíkszereda nehezen nyert a FEHA19 otthonában. A vendégek hiába léptek meg az első harmadban 2–0-ra, a hazaiak a 43. percre kiegyenlítettek. Silló Arnold az 59. percben ütötte a csíkiak győztes gólját.

JÉGKORONG ERSTE LIGA

ALAPSZAKASZ

CORONA BRASOV (romániai)–DVTK JEGESMEDVÉK 7–5 (3–3, 3–1, 1–1)

Brassó, 944 néző. V: André (romániai), Kis-Király, Kacsó-Casiadi (romániai), Kucsma

BRASSÓ: Adorján – Haaranen, Wardley 1 / Mesikämmen, O. Williams 1 / Boriszenko (2), Bors (1) / Kovács Előd – VALCHAR 1 (1), Welsh, MCAULEY 1 (1) / Rokaly Sz. (1), Kóger (1), Van Wormer (1) / Zagidullin 1 (1), Gajdó B. (1), MIHÁLY Á. 2 / Rokaly-Boldizsár (1), A. Vasile, Máthé. Edző: Strenk Hunor

DVTK: Tóth K. – Vokla, Kärmeniemi / Szirányi, Jeliszejev (1) / Szalay, Szabóki – Rétfalvi (1), LÖVEI (2), PINEO 2 / Trozsák (1), Gerads (1), Trajcsik / Csiki (1), Kinloch, Tóth Gergő 1 / Czecze, Tóth P. (1), NEJEVIN 2. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 43–28

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Strenk Hunor: – Ha valaki most látott először hokimeccset, biztosan visszatér a jégcsarnokba, hiszen rendkívül izgalmas találkozót játszottunk. Úgy érzem, nekünk voltak jobb helyzeteink, rengeteget lőttünk, mégis sokszor betalált az ellenfél is. Néha ez is megtörténik. Vasárnap is úgy kell játszanunk, ahogy ezúttal.

Láda Balázs: – Nagyon szoros mérkőzést játszottunk a liga egyik legerősebb csapatával. Mi is erőn felül dolgoztunk, a hozzáállásunkkal nem volt gond, olyan arcunkat mutattuk meg, amit eddig nem. Ez kellett ahhoz, hogy egy ilyen kaliberű ellenféllel felvegyük a versenyt. Egyetlen egy dolog bosszant, hogy túl sok kiállítást kaptunk.

HÁROMSZÉKI ÁGYÚSOK (romániai)–DEAC 5–2 (2–2, 1–0, 2–0)

Kézdivásárhely, 218 néző. V: Radu (román), Soós, Gheorghies (román), Majoros

HÁROMSZÉK: LÁSZLÓ – Raszulov (1), Nagy T. (1) / Kinne, Antal E. (1) / Farkas T., Kernászt / Horváth P., Málnai – Kuljas 1, PAJOR 1 (1), Szkacskov (1) / ANTAL L. 1 (1), Róth, Gecse O. 1 / Görbea, Molnár Zs. 1, Lundvik / Robert Timaru (1), Ilyés. Edző: Kertész Zoltán

DEAC: Antek – Mártonffy, Usztyinyenko / Bukor, Kiss D. / Szécsi, Haranghy / Jurkovics (1) – Kiss P. 1, Németh Z. (1), Culigin (1) / Tóth R., Sztyepanov, Kulesov / Ördög, Kovács Alex, VARGA B. 1 / Kovács Alpár, Lifsic. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 24–34

Emberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Kertész Zoltán: – Óriási dicséret jár a fiúknak, kiváló munkát végeztek, nem beszélhetek hullámvölgyekről, ez is lehet a siker egyik kulcsa. Remélem, sikerül a későbbiekben is ilyen kiegyensúlyozottan játszanunk.

Vaszjunyin Artyom: – Álmosan kezdtük a meccset, az elején nem korcsolyáztunk eleget, aztán harmadról harmadra javultunk. Az apró részletekre viszont jobban oda kell figyelnünk, különben nem fog összeállni a játékunk. Szükségünk volt erre a pofonra, vissza kell térnünk az alapokhoz.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–GYERGYÓI HK (romániai) 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Tüskecsarnok, 542 néző. V: Gebei G., Tóth Renátó, Muzsik, Szabó Dávid

BJA HC: FARKAS R.– Pozsgai, Szabó B. / Seregély Máté, Varga A. / Boros, Karjaleinen / Kiss Cs. – Schlekmann 1, Nagy Krisztián (1), Szabó Dániel / Zapernick, Keresztes, Percic / Molnár B., Weidemann, Nádor / Zimányi, Bóna, Szivák. Edző: Kangyal Balázs

GYERGYÓ: CSALA – Imre (1), Szabó T. / Horváth A., Sárpátki (1) / Sándor, Molnár Á. / Fodor D. – Ambrus G., Császár, Bodó / Orban (1), RAVASZ 1 (1), Sándor-Székely / Ádám, Csiszer, Szigeti 1 / Salamon R., Szilassy L., Razvan Timaru. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 32–40

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Aki nyerni szeretne, annak hatvan percig kell tudnia jól játszani, és ezúttal ez természetesen nem valósult meg a részünkről. Az pozitívum, hogy mindössze két gólt kaptunk, mert az elmúlt meccseken nem ez volt jellemző ránk, nehezményeztük is a szakmai stábbal, de az egész meccset tekintve megérdemelten nyert az ellenfél.

Szilassy Zoltán: – Jobban játszottunk, mint a legutóbb Újpesten. A döntéshozatalban és a korongkezelésben is láttam előre lépést. Csökkent a kiállításaink száma is. Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de több góllal is nyerhettünk volna, de jól irányítottuk a meccset, az idő előrehaladtával egyre kevesebb rizikót vállaltunk, fontos három pontot szereztünk.

FEHA19–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

MET Aréna, 238 néző. V: Árkovics, Fényi, Kolláth, Gottlibet

FEHA19: Csibi – SIVRIN 1 (1), Deák / Dóczi, Bajkó / Szabó P., Nagy Dominik / Mayer – Ambrus Cs., Keceli-Mészáros, Fehér / Magosi, Alapi, Molnár Zétény (1) / Pallós (1), Blasits 1, Schwartz / Erdőhelyi, Heitkov, Pallag-Bozsák. Edző: Tokaji Viktor

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – SALLÓ (1), KRISTÓ (1) / Kovács E., Láday / Akerman (1), Ferencz-Csibi / Salamon Z. – Silló 1, Péter B., Becze T. / Lehtimaki (1), Galoha, Väyrynen 1 / Márton, Ágoston, Fodor Cs. / Szopos 1, Kozma (1), Nyisztor (1). Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 28–32

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Ebben is idényben újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerülünk. Ha Kangyal Balázs kolléga szavait akarnám idézni, azt mondanám, valamilyen fekete mágia dolgozik ellenünk, hiszen nem tudunk átlépni a saját árnyékunkon, pedig tényleg rengeteget dolgozunk, nem csak a hétköznapokban, hanem a mérkőzéseinken is…

Staffan Lundh: – Jól kezdtünk, az első húsz percünk tetszett, akár több gólt is lőhettünk volna. Emberelőnyeink is voltak, működött a fóros játékunk, csak a találat nem akart összejönni. A második harmadban aztán kicsit kiengedtünk, visszajött a meccsbe a FEHA19, és szerencsénk volt, hogy megszereztük a győztes gólt.