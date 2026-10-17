Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor megszerezte első gólját belga csapatában

2026.10.17. 23:17
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Fotó: FB/RAAL La Louvière﻿
Címkék
Átrok Zalán RAAL La Louviere belga labdarúgás Zulte Waregem Gruber Zsombor Belga Kupa
Gruber Zsombor először volt eredményes a RAAL La Louviére csapatában, amely a labdarúgó Belga Kupában hazai győzelemmel jutott nyolcaddöntőbe szombaton.

Az élvonalban szereplő RAAL a kupasorozat hetedik, a főtábla második fordulójában 4–0-ra múlta felül a másodosztályú RFC Liége gárdáját, és bejutott a legjobb 16 közé. Gruber kezdőként kapott lehetőséget, és az első félidő egyetlen találatát szerezte a 31. percben, majd a hatvanadik percben lecserélték.

A magyar légiós a bajnokságban hét meccsen lépett pályára, egy gólpassza van.

Átrok Zalánnal a kezdőcsapatban nyolcaddöntőbe jutott a Zulte-Waregem is, amely hazai pályán 3–0-ra nyert a Seraing ellen. A magyar légiós 80 percet töltött a pályán.

BELGIUM
Belga Kupa, 2. forduló
Zulte-Waregem–Seraing 3–0
Waregem: Átrok Zalán a kezdőcsapatban kapott helyet, a 80. percben lecserélték.
La Louviére–RFC Liége 4–0
La Louviére: Gruber Zsombor a kezdőcsapatban lépett pályára, a 31. percben gólt szerzett, a 60. percben lecserélték, Kovács Mátyás nem volt a keretben.

Átrok Zalán RAAL La Louviere belga labdarúgás Zulte Waregem Gruber Zsombor Belga Kupa
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