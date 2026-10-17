Gruber Zsombor megszerezte első gólját belga csapatában

Az élvonalban szereplő RAAL a kupasorozat hetedik, a főtábla második fordulójában 4–0-ra múlta felül a másodosztályú RFC Liége gárdáját, és bejutott a legjobb 16 közé. Gruber kezdőként kapott lehetőséget, és az első félidő egyetlen találatát szerezte a 31. percben, majd a hatvanadik percben lecserélték.

A magyar légiós a bajnokságban hét meccsen lépett pályára, egy gólpassza van.

Átrok Zalánnal a kezdőcsapatban nyolcaddöntőbe jutott a Zulte-Waregem is, amely hazai pályán 3–0-ra nyert a Seraing ellen. A magyar légiós 80 percet töltött a pályán.

BELGIUM

Belga Kupa, 2. forduló

Zulte-Waregem–Seraing 3–0

Waregem: Átrok Zalán a kezdőcsapatban kapott helyet, a 80. percben lecserélték.

La Louviére–RFC Liége 4–0

La Louviére: Gruber Zsombor a kezdőcsapatban lépett pályára, a 31. percben gólt szerzett, a 60. percben lecserélték, Kovács Mátyás nem volt a keretben.