A Toronto FC a klub Facebook-oldalán számolt be arról, hogy 15 játékos szerződése garantált a következő idényre, köztük van Sallói Dániel is.

Az MLS Keleti konferenciájában a 12. helyen végző együttes lemaradt a rájátszásról. Az alapszakasz vége után a Toronto elbocsátotta Robin Fraser vezetőedzőt. Távozott továbbá Neil Emblen és Wolde Harris asszisztensedzők és Jase Kim videoelemző.

Sallói az idényben 34 mérkőzésen kilenc gólt szerzett és hét gólpasszt adott. Csak Josh Sargent előzi meg a házi góllövőlistán. Az amerikai támadó is ott van a 15 játékos között, aki biztos marad. A Toronto bejelentette, hogy további hat játékosnál él a 2027-es naptári év végéig szóló szerződéshosszabbítási opciót. Ellenben öt játékos (Raheem Edwards, Zane Monlouis, Derrick Etienne Jr., Malik Henry, Lewis Morgan) távozik.