Nemzeti Sportrádió

A második félidőben hengerelnek a katalánok: Galatasaray–Barcelona 1–4

2026.10.13. 20:45
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Joao Cancelo egyenlített az első félidő hajrájában (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Galatasaray élő közvetítés Sallai Roland
A Bajnokok Ligája-alapszakasz 2. fordulójában a Galatasaray a Barcelonát fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) 1–4 (1–1) – élőben az NSO-n!
Isztambul, Rams Park. V.: Marco Guida
GALATASARAY: Cakir – Yilmaz (Sallai, 67.), Sánchez, Jakobs, Eren Elmali – Lemina (Ugochukwu, 58.), Torreira – Akgün (Sané, 58.), Bartrakov (Gabriel Sara, 58.), Rafael Leao – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
A kispadon: Jankat Yilmaz, Enes Büyük (kapusok), Bitshiabu, Sallai, Gabriel Sara, Sané, Ugochukwu, Gündogan, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakci, Berat Lus, Nhaga
BARCELONA: Joan García – Eric García (Koundé, 74.), Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo – Rodri, Pedri (Bernal, 74.) – Lamine Yamal, Fermín López, Gordon (Adeyemi, 59.) – Dani Olmo (Gabriel Jesus, 59.). Vezetőedző: Hansi Flick
A kispadon: Szczesny, Livakovic (kapusok), Balde, Farinas, Gavi, Gabriel Jesus, Xavi Espart, Adeyemi, Bernal, Koundé, Abdelkarim
GÓLSZERZŐ: Batrakov (28.), ill. Joao Cancelo (43.), Fermín López (50.), Gordon (53.), Adeyemi (65.)

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Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Barcelona Galatasaray élő közvetítés Sallai Roland
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