Mostanra eljutott oda a Ferencváros, hogy ha elutazik Bécsbe, akkor esélyesként kell vele számolni a házigazda elleni mérkőzésen. A Vienna Capitals a Fradi közvetlen riválisa a rájátszásért folytatott küzdelemben, éppen ezért kifejezetten fontos volt, hogy ICEHL-pályafutásában először az FTC nyerni tudjon az osztrák fővárosban.

A Fradi leginkább félelmetes első sorában és emberelőnyös játékában bízhatott, de utóbbi játékelemben a bécsiek is nagyszerűen teljesítenek az idényben, így alig vártuk, hogy kiderüljön, melyik együttes speciális egységei viszik a prímet. Még mielőtt esély kínálkozott volna arra, hogy erre fény derüljön, David Silye megszerezte a magyar csapatnak a vezetést. Carter Savoie vezette a támadást, a két kiváló légióshoz pedig Horváth Milán csatlakozott, az ő passzát követően került kihagyhatatlan helyzetbe Silye – nem is hibázott.

Aztán amire kíváncsiak voltunk: emberelőnybe került a Bécs, sőt, rögtön öt a három ellen játszatott. A kettős fórt ki is használta, de öt a négy ellen nem szerzett újabb gólt. A kiegyenlített első harmad után a másodikat lendületesen kezdték a hazaiak, nehéz pillanatokat vészelt át a Fradi, aminek egy kiállítás vetett véget. Nelson Nogier durvasága miatt (Aku Kestilät vágta állon) ebből a fórból is kettős emberelőny lett, az FTC pedig jobban sáfárkodott a helyzetével, három és négy ember ellen is betalált – előbbit Savoie, utóbbit Laskawy Ferenc lőtte. A középső játékrész java azonban még hátravolt, elképesztő gólparádét, közönségszórakoztató játékot láthattunk, amiből az FTC jött ki jobban. Kétszer is vezetett négy góllal Timo Saarikoski együttese, 40 perc után 6–3-mal fordultak a záró harmadra a csapatok.

Ekkor még volt némi esélye a Viennának arra, hogy visszakapaszkodjon, de a pénteki a Fradi estéje volt. Újabb három gólt vágtak be a zöld-fehérek – Laskawy Ferencnek a mesterhármas is összejött –, nagy különbséggel nyertek 9–3-ra. A fővárosi klubok csatájában szerzett három ponttal pedig az FTC már a biztos rájátszást érő hatodik helyet ostromolja, vasárnap az Innsbruck ellen tehet újabb lépést felé.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

ALAPSZAKASZ

VIENNA CAPITALS (osztrák)–FTC-TELEKOM 3–9 (1–1, 2–5, 0–3)

Bécs, 4020 néző. V: Nikolic, Schauer (mindkettő osztrák), Kovács P., Preiser (osztrák)

VIENNA: Reideborn – Steffler, Bailen (1) / Bourque, Nogier / Hackl, Lorenz Lindner / Schnetzer – Lilja 1, VEY 1 (2), Lanzinger (1) / Gersich, Komarek 1, Gregoire / Koschek, Wallner, Peeters / Antonitsch, Richter. Edző: Stewart Mike

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson (1), HADOBÁS (2) / Tyni, Lindgren / HORVÁTH M. (2), Ortenszky (1) / Farkas O. – SAVOIE 1 (2), SILYE 1 (2), LASKAWY 3 / TAMMELA 2 (1), Rönni (1), DOBOS 1 (1) / Mihalik A., Kestilä, Heljanko (1) / Galajda, Molnár D. 1, Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 46–29

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/2

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

EC KAC (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

RB Salzburg (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

HCB Südtirol Alperia (olasz)–Milano HC (olasz) 7–4 (3–3, 3–0, 1–1)

Pustertal Wölfe (olasz)–VSV Villach (osztrák) 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)

Szombaton játsszák

17.30: Hydro Fehérvár AV19–HC Innsbruck (osztrák)