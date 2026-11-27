Az egész napos hideg esőtől feláztatott pálya már az első percben áldozatot követelt, ugyanis a hazaiak szélsője, Issouf Macalou csúszott el, és úgy esett a vállára, hogy hordágyon kellett levinni a pályáról. A Sepsi igyekezett minél többet birtokolni a labdát, bár főleg a középpályán járatta. Borisz Cmiljanicsnak így is volt egy-egy ígéretes lövése, majd fejese, az első komoly kolozsvári helyzet pedig csak a 29. percben adódott, amikor Dorin Codrea bombáját ütötte ki David Lazar, a szöglet után pedig Florent Poulolo 2 méterről fölé fejelt. A félidőt két óriási szentgyörgyi helyzet zárta, az egyedül kilépő Cmiljanics fölé lőtt, majd Dimitri Oberlin nem ért oda egy bal kapufa elé fejelt labdára.

Szünet után a hazaiak sorra hozták helyzetbe a Superliga tavalyi gólkirályát, Jovo Lukicsot, de a nyári világbajnokságon is betaláló boszniai center sem lábbal, sem fejjel nem tudott túljárni Lazar eszén. Az U kapusa, Stefan Lefter viszont kapitális hibát követett el: a szentgyörgyi Robert Silaghihoz passzolt, aki kitette jobbra a labdát, Doru Andrei pedig mintegy 25 méterről, jobb külsővel a hosszú sarokba ívelte. A hátralevő félórát gond nélkül kivédekezte a Sepsi, amely kizárólag távoli lövéseket engedett ellenfelének, amelyek közül csupán egyet kellett védenie Lazarnak.

ROMÁNIA

Superliga, 17. forduló

Universitatea Kolozsvár–Sepsi OSK 0–1 (D. Andrei 60.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem szerepelt a meccskeretben.