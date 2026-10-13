A PSV tizenegyest hibázott, Willi Orbánék begyűjtötték a három pontot

Története első tétmeccsére készült holland csapat ellen az RB Leipzig, a PSV viszont már sokszor találkozott német klubbal, 41 mérkőzésen a mérlege 10 győzelem, kilenc döntetlen és 22 vereség volt. Ettől függetlenül is a lipcseiek voltak az esélyesebbek hazai pályán, kezdőjükben pedig ott volt Willi Orbán is. Mozgalmas első félidőt hozott az összecsapás, a vendégek kapusának, Matej Kovárnak két bravúrt is be kellett mutatnia Ridle Baku és Brajan Gruda lövésénél. A másik oldalon Maarten Vandevoordtnak is akadt dolga, előbb Sven Mijnans lövésénél volt résen, de az igazi bravúr Ivan Perisic tizenegyesénél – melyet Ridle Baku kezezése miatt fújtak be – érkezett tőle, a középre tartó labda elakadt a lábában annak ellenére, hogy elvetődött balra.

Kisebb helyzetek után a második félidőben is Kovárra várt a feladat, hogy nagy védést mutasson be, a 61. percben Willi Orbán közeli próbálkozását hárította. Szűk negyedóra múlva már a cseh kapus sem tudott segíteni az eindhoveni csapatnak, amikor Brajan Gruda 18 méteres lövésénél a labda megpattant, és így vágódott a kapu jobb oldalába. Rákapcsolt a PSV, azonban Yarek Gasiorowski lesről találta el a lécet, és Armando Obispo is csak onnan indulva fejelt a kapuba. Megőrizte előnyét a Leipzig, azaz javított a Como elleni 1–4 után. 1–0

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

RB Leipzig (német)–PSV (holland) 1–0 (Gruda 75.)