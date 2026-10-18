Sallói Dániel gólt szerzett, New Yorkban nyert a Toronto

Sallói Dániel a 68. percben állt be csereként a New Yorkban vendégszereplő Torontóba, amely a 3. perctől előnyben játszott Justin Che öngóljával. A 82. percben a Red Bulls szögletéből indult a kanadaiak ellentámadása, Sallói egyedül vezette a kapusra a labdát, majd a bal sarokba lőtt, beállítva a 2–0-s végeredményt. Sallói a 30. meccsén nyolcadszor volt eredményes, és ez csak a harmadik alkalom volt, hogy nem kezdett. A Toronto pontszámban utolérte a rájátszást érő helyen álló Cincinnatit és New York Red Bullst.

Gazdag Dániel a 65. percben állt be a Chicagót legyőző New Englandbe, míg Pintér Dániel a kispadon nézte végig, ahogy az Inter Miami legyőzi az Atlantát. Utóbbi meccsen Lionel Messi MLS-rekordot állított fel: az argentin klasszis a két gólja mellett részt vett German Berterame góljának előkészítésében, amelyet az NHL-hez hasonlóan az MLS is gólpassznak könyvel el. Eszerint Messi 23 gólnál és 15 asszisztnál jár az idényben, és ő lett az MLS történetében az első, aki egymás után három idényben is eljut legalább 15 gólpasszig.

Veresége ellenére keleten a Chicago, nyugaton a San Jose és a Houston biztosította be szereplését a rájátszásban. Korábban a Nashville, az Inter Miami, a New England, a Vancouver, a St. Louis és a Dallas tette biztossá a helyét a rájátszásban. Eddig csak Sallói korábbi klubja, a Sporting Kansas City az, amely már a matematikai esélyét is elbukta a playoff-szereplésre.

MLS

Philadelphia Union–Charlotte 2–2

Minnesota–St. Louis City 3–2

Atlanta United–Inter Miami 1–3

New England Revolution–Chicago Fire 1–0

New York City FC–Los Angeles FC 1–1

New York Red Bulls–Toronto 0–2

Orlando City–DC United 4–1

Austin FC–Vancouver Whitecaps 1–2

Houston Dynamo–FC Dallas 2–2

Sporting Kansas City–Real Salt Lake 1–3

Los Angeles Galaxy–San Diego FC 2–2

Portland Timbers–Colorado Rapids 0–0

San Jose Earthquakes–Nashville SC 1–1

Seattle Sounders–CF Montreal 1–1