Gombócból is sok: fél tucat gólt rámolt be a Bayern Willi Orbánék kapujába

Willi Orbán a kezdőcsapatban lépett pályára a német rekordbajnok otthonában, sokat azonban nem tudott tenni azért, hogy csapata ne kerüljön már az első félidő végére teljesen kilátástalan helyzetbe. A Bayern München ugyanis semmit sem bízott a véletlenre, Luis Díaz már a 12. percben gólra váltott egy lehetőséget, a 26. percben pedig Aleksandar Pavlovic lőtt nagy erővel a lipcsei kapuba – így máris két góllal vezetett Vincent Kompany gárdája, amely a hét közepén még a Viking otthonában volt érdekelt a Bajnokok Ligájában egy nagyon nehéz összecsapáson, a fáradtság jeleit azonban ezúttal nyomokban sem lehetett felfedezni.

A lipcsei megpróbáltatásoknak ezzel még nem volt vége, a 34. percben Harry Kane passza után Michael Olise passzolt a tizenhatos vonaláról, elképesztő könnyedséggel a bal alsó sarokba.

A második félidőt is gyors gólokkal kezdte a hazai csapat: a 47. percben Luís Diaz duplázott, pár perccel később pedig Kane a gólpassza után gólt is szerzett egy hajszálpontos tekerés után – a mérkőzéshez továbbra is csak asszisztáló Leipzig pedig ötgólos hátrányba került.

A vendégek vezetőedzője – a korábban játékosként a Bayernben is éveket lehúzó –, Martín Demichelis néhány cserével próbált javítani csapata helyzetén, de ez nemigen sikerült, mert a Bayern a folytatásban is egymás után vezette a veszélyes akciókat, és még fél gőzzel futballozva is oktatta ellenfelét – pedig az 59. percben Kane-nek is pihenőt engedélyezett Kompany.

Ennek ellenére minden komplikáció nélkül folytatódott a bajor showműsor, amiből Luis Díaz a 69. percben már mesterhármassal vette ki a részét – a kolumbiai támadó ezúttal 17 méterről, sebészi precizitással helyezett a bal sarokba.

Olise ezután a kapu torkából majdnem megszerezte a Bayern hetedik gólját is, Willi Orbánnak pedig a hosszabbítás perceiben még volt egy nagy mentése, ez is kellett ahhoz, hogy végül fél tucat gólnál megálljon a címvédő. Lőtt még viszont egyet a Leipzig, a 90+2. percben Andrija Makszimovics kozmetikázott valamit az eredményen. 6–1

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

Bayern München–RB Leipzig 6–1 (L. Diaz 12., 47., 69., Pavlovic 26., Olise 34., Kane 53., ill. Makszimovics 90+2.)

KORÁBBAN

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–0

Schalke–Mainz 0–1 (Tietz 24.)

Hamburger SV–VfB Stuttgart 1–0 (Muheim 88.)

Elversberg–Augsburg 4–3 (Petkov 4., Günther 7., Rohr 28., Schmahl 89., ill. Rieder 45+9. – 11-esből, Gregoritsch 76. – 11-esből, Kömür 90.)

Werder Bremen–Paderborn 2–2 (Marino 18., Tigges 30., ill. Füllkrug 59., 65. – a másodikat 11-esből)

Vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg

17.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim

Pénteken

Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 1–0 (Ebnoutalib 77.)