Superliga: idegenben ikszelt a Petrolullal a Sepsi OSK

A legutóbbi két mérkőzését elvesztő székelyföldi együttes a bemelegítésekor elvesztette eddig minden találkozón kezdő kapusát, David Lazart, így a szezonban először Gyenge Szilárd védett. A Sepsi idegenben is támadólag lépett fel, és Raul Cimpean már az első percben célba vette a hazai kaput. A nagy szentgyörgyi helyzetet azonban Dimitri Oberlin hagyta ki, három méterről fejbe lőve a hazai kapust. A vezetést így a hazaiak szerezték meg Léo Teixeira fejesgóljával, de előnyük alig nyolc percet tartott ki, mert Doru Andrei 17 méterről laposan előtt labdája, ha lassan is, de begurult a bal kapufa mellett a hálóba.

A Petrolul válasza Sergiu Hanca felsőlécet eltaláló átlövése volt, de ezután már nem volt erő a hazai támadásokban. Szünet után a Sepsinek sem akadt túl sok helyzete, Oberlin és Batzula sem találta el a kaput, de a negyedik helyezett otthonában elért döntetlen egyáltalán nem rossz eredmény a tizenegyedik helyen álló együttesnek.

Superliga

12. forduló

Petrolul Ploiesti–Sepsi OSK 1–1 (Léo Teixeira 26., ill. D. Andrei 34.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid nem volt a keretben