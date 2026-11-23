NOVEMBER 23., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Kraszava–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Ajax II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: Slaven Belupo–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Rapid Bucuresti
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Ceuta–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron
NOVEMBER 24., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol)
Galatasaray: Sallai Roland
21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög)
AEK: Varga Barnabás, Vitális Milán
21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia)
Leipzig: Willi Orbán
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Portsmouth–West Ham United
Portsmouth: Kosznovszky Márk
NOVEMBER 25., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol)
Villarreal: Gulácsi Péter
21.00: FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Bolton Wanderers–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
20.45: Watford–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
CIPRUS
Ciprusi Kupa, nyolcaddöntő
17.00: Nea Szalamina–Pafosz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
17.00: AEK Larnaca–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
17.00: APOEL–Arisz
Arisz: Szakos Bence
NOVEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Ligaszakasz
18.45: Celta Vigo (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)
Bournemouth: Tóth Alex
18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat (örmény)
Salzburg: Redzic Damir
21.00: Juventus (olasz)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Omonia Nicosia: Loic Nego
21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
AZ: Kovács Bendegúz
KONFERENCIALIGA
Ligaszakasz
21.00: Inter Escalades (andorrai)–FC Köbenhavn (dán)
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
NOVEMBER 27., PÉNTEK
AZERBAJDZSÁN
Premier League
16.00: Neftci–Zira
Neftci: Skribek Alen
CIPRUS
Cyprus League
18.00: AEL Limassol–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
Szombat, 2.00: Columbus Crew–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
HOLLANDIA
Eredivisie
20.00: Groningen–Willem II
Groningen: Csinger Márk
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: AZ II–Oss
AZ: Kovács Bendegúz
IRÁN
Persian Gulf Pro League
13.45: Aluminium Arak–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Raków Czestochowa–Piast Gliwice
Raków: Molnár Ádin
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Marítimo–Nacional
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Superliga
16.30: Kolozsvári Egyetem–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SZLOVÉNIA
Prva Liga
18.00: Radomlje–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Kasimpasa
Rizespor: Mocsi Attila
18.00: Alanyaspor–Konyaspor
Konyaspor: Tóth Rajmund
NOVEMBER 28., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.30: Blackburn Rovers–Charlton Athletic
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: Wrexham–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Bromwich Albion–Bristol City
WBA: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Austria Lustenau–Rapid
Rapid: Bolla Bendegúz
2. Liga (II. osztály)
15.30: ASK Voitsberg–Austria Wien II
Austria Wien II: Polonkai Noel
BELGIUM
Jupiler Pro League
16.00: Westerlo–La Louviére
Westerlo: Balogh Botond
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
20.45: Lommel–Zulte-Waregem
Waregem: Átrok Zalán
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Lierse
FC Bruges II: Ostoici Stefan
BULGÁRIA
Parva Liga
11.45: Lokomotiv Plovdiv–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Anorthoszisz–Karmiotissza
Anorthoszisz: Kiss Tamás
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Mladá Boleslav–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, visszavágó
22.30: Philadelphia Union–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Francia Kupa, 2. forduló
19.00: Saint-Étienne–Villefranche
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: NK Osijek–NK Rijeka
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Widzew Lódz–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Mainz–Union Berlin
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hertha BSC–Karlsruher SC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Arouca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
19.00: FCSB–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Concordia–Stefanesti
Stefanesti: Dobozi Krisztián
10.00: Unirea Slobozia–Popesti Leordeni
Unirea: Bobál Gergely
10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Olimpia
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
CSM Olimpia: Vida Kristopher
11.00: Poli Temesvár–FC Bihor
Temesvár: Huszti András
SZERBIA
Szuperliga
14.00: Radnik–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Zólyombrézó–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
15.30: Besztercebánya–Rózsahegy
Besztercebánya: Szánthó Regő
NOVEMBER 29., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
13.00: Everton–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
15.05: Fulham–AFC Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Ried–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Salzburg–Linzer ASK
Salzburg: Redzic Damir
AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.00: Qarabag–Sumqayit
Qarabag: Várkonyi Bence
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Pafosz–Arisz
Arisz: Szakos Bence
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Zlín–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
18.00: FC Köbenhavn–FC Midtjylland
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
20.00: AEK Athén–PAOK
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Den Haag–Utrecht
Den Haag: Bárány Donát
16.45: Zwolle–AZ
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Lech Poznan–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Freiburg–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Greuther Fürth–Arminia Bielefeld
Fürth: Keresztes Krisztián
13.30: Eintracht Braunschweig–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
SPANYOLORSZÁG
La Liga
18.30: Celta Vigo–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
21.00: Almería–Gijón
Almería: Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
16.30: Thun–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
15.00: Göteborg–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
NOVEMBER 30., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Omonia Nicosia
Nea Szalamina: Kovács Dániel
Omonia Nicosia: Loic Nego
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Benfica–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Besiktas–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland