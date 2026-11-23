Sallai Roland állapotáról adott ki közleményt a Galatasaray
A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Galatasaray az X-oldalán számolt be több játékosa állapotáról, így Sallai Rolandéról is.
Sallai Roland kezdett volna az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, de a bemelegítésnél megsérült, így Bolla Bendegúz váltotta őt a csapatban.
A Galatasaray is közleményt adott ki Sallai állapotáról, beszámolójuk szerint a játékos bal combhajlítója könnyebben meghúzódott, valamint be is vérzett. Arról, hogy mennyi időt kell kihagynia a magyar futballistának, nem írt a török klub.
Nem csak Sallai tért vissza sérülten a válogatottból, hanem az orosz Alekszej Batrakov, a kolumbiai Davinson Sánchez és a török Ugurcan Cakir is.
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2026.11.17. 20:35