Sallai Roland kezdett volna az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, de a bemelegítésnél megsérült, így Bolla Bendegúz váltotta őt a csapatban.

A Galatasaray is közleményt adott ki Sallai állapotáról, beszámolójuk szerint a játékos bal combhajlítója könnyebben meghúzódott, valamint be is vérzett. Arról, hogy mennyi időt kell kihagynia a magyar futballistának, nem írt a török klub.

Nem csak Sallai tért vissza sérülten a válogatottból, hanem az orosz Alekszej Batrakov, a kolumbiai Davinson Sánchez és a török Ugurcan Cakir is.