FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

MÁSODIK CSOPORTKÖR

L-CSOPORT, 3. FORDULÓ, STOCKHOLM

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 88–81 (26–20, 22–21, 18–21, 22–19)

Stockholm, 10 650 néző. V: Kozlovskis, Aunkrogers (lettek), Yilmaz (török)

SVÉDORSZÁG: BORG 16/9, FALK 17, GADDEFORS 14, ANDERSSON 16/6, BIRGANDER 18. Csere: Schuberg, Palmquist 4, Pohto, Hampton 3, Bangala, Arvidsson. Szövetségi kapitány: Mikko Riipinen

MAGYARORSZÁG: SOMOGYI 20/3, Perl 12/3, BENKE 13/3, Valerio-Bodon 5/3, GOLOMÁN 16/6. Csere: Váradi 5/3, Krnjajszki 2, Cseh 2, Meleg, Lukács 6/6. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása: 2. perc: 2–4. 4. p.: 11–4. 9. p.: 20–20. 14. p.: 34–22. 18. p.: 40–35. 19. p.: 46–35. 20. p.: 46–41. 24. p.: 57–43. 26. p.: 59–53. 28. p.: 60–58. 31. p.: 66–67. 36. p.: 77–72. 40. p.: 82–81

Kipontozódott: Falk (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mikko Riipinen: – A fiúk a hőseim, előléptek, amikor kellett, támogatják egymást, fantasztikus közösséget alkotnak. Nem a legszebb meccs volt, de a lényeg, hogy megnyertük.

Gasper Okorn: – A helyzet nehéz volt, az előző két nap kemény és szokatlan volt. A maximumot kiadtuk magunkból, lehet utólag okoskodni, mi történt a végjátékban, szerintem a lepattanóharc döntött a hazaiak javára. Büszke vagyok a játékosokra, akik ebben a szituációban is kiadtak magukból mindent. Most csak aludni szeretnénk egy normálisat, hazamenni és készülni a szlovének ellen.

Dobhattuk a kukába mindazt, amit a magyar férfiválogatott svédországi esélyeiről eddig írtunk, hiszen a világbajnoki kvalifikációért harcban lévő csapatunk elsősorban a bécsi időjárási viszonyok következtében mindössze bő három órával a péntek esti meccskezdés előtt ért Stockholmba, ami távolról sem nevezhető ideálisnak.

S hogy ki a hibás és felelős mindezért? Az időjárás, a balszerencse – vagy lehetett volna jobb a szervezés? Nem tisztünk erre felelni. Egy biztos, mint korábban a helyszínről megírtuk, nemzeti együttesünk csütörtökön Bécsben rekedt a havazás miatt. Az osztrák légitársaság törölte a stockholmi járatot, mert a Koppenhágából érkező gép el sem indult az európai extrém időjárási körülmények miatt, s bár néhány órán át volt esély, hogy amszterdami átszállással éjjel 11-re odaérhessen a delegáció a meccs helyszínére, a holland légitársaság két órával később ezt a járatot is törölte, s pár óra múlva kiderült, nincs olyan forgatókönyv, amivel adott napon eljutna a csapat csütörtökön Svédországba.

A rövid bécsi kényszeréjszakát követően reggel hétkor már becsekkolt, és várta a delegáció, hogy Rigán keresztül eljusson Stockholmba, ám a csomagokkal is gondja akadt a derék osztrákoknak (nem tudták felpakolni a gépre) és így a mieinknek is; a bőröndök nagy része Bécsben maradt, szerencsére a stáb a mezeket és cipőket még kimentette pár perccel a felszállás előtt… Mivel a Rigába tartó gép is késett, s a stockholmi forgalmi csúcsban is majdnem másfél órát kellett feszengeni a hotelbe tartó buszban a játékosoknak, gyakorlatilag csak arra maradt ideje Perl Zoltánéknak, hogy sietősen megebédeljenek, pihenjenek egy órácskát, majd elinduljanak a szomszédos, kosármeccsen 14 ezer néző befogadására alkalmas, impozáns Avicii Arénába – edzés nélkül, fáradtan, elcsigázva.

Megesik az ilyen – mondhatják sokan, s igaz is, de hogy egy olyan fontos összecsapás előtt történjen ez, amelyen akár a vb-részvétel is múlhat, azért az mindenképpen dühítő. Gasper Okorn is roppant feszült volt egész nap, érthető módon, mivel a feldobás előtt utoljára szerda este Szombathelyen tréningeztek a játékosok, és az indulás előtt még tényleg jó esélyeink voltak a tartalékos svédek ellen. Ám így azok minimálisra csökkentek – legalábbis a szlovén kapitány szerint.

A hazaiknál öt, nálunk egy kulcsember, a honosított amerikai Nate Reuvers hiányzott, a spanyol Valencia erőcsatára sajnos nem épült fel korábbi sérüléséből. Noha a statisztika (ötből négyszer legyőztük a vendéglátót, egyetlen vereségünket 21 éve szenvedtük el) mellettünk szólt, a meccs előzményei alapján úgymond tündérmesébe illő lett volna a győzelem. Somogyi Ádám labdalopásával és ziccerével nyitottunk, majd Golomán György hagyott ki közelit.

Lendületes és eredményes hazai támadások után 11–4-nél jött a magyar időkérés, amit siker övezett, a 9. percben Benke Szilárd középtávolijával egyenlítettünk. A kelleténél több volt a védekezési hiba a magyaroknál, amiket rendre megbüntettek a hazaiak, akik 12 ponttal megléptek, nem érdemtelenül, mert pontosabbak voltak támadásban. Somogyi és Golomán villanásaival kapaszkodtunk, öt pontra is feljöttünk, de Simon Birganderrel szemben nem találtunk megoldást, a spanyol Badalona centere 16 pontot szerzett az első félidőben.

A fordulás után elhúztak 14 ponttal a svédek, sajnos akkor érződött leginkább a fáradtság a csapaton, de így is jöttek a tripláink, és bő két perc múlva újra csak hat volt közte. Perl Zoltán végre betalált mezőnyből, duplányira kapaszkodtunk a 28. percben, s a harmadik negyedet megnyertük.

Váradi Benedek ziccerével aztán a negyedik negyed első perce után újra mi vezettünk. A végjáték szorosan alakult, s miközben a magyarok háromszor is hibáztak a büntetővonalról, Tobias Borg két bravúrhárompontost jegyzett, ez döntött.

Talán ha legalább egyet edzhetett volna csapatunk a helyszínen... 88–81

A CSOPORT TOVÁBBI PÉNTEKI EREDMÉNYEI

Észtország–Franciaország 73–81 (14–22, 20–29, 12–21, 27–9)

Szlovénia–Finnország 92–107 (25–27, 28–30, 17–28, 22–22)

A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

Hétfő

17.30: Finnország–Észtország

18.00: MAGYARORSZÁG–Szlovénia

20.30: Franciaország–Svédország

A mieink februárban előbb Észtország vendégei lesznek, majd Svédország ellen játsszák utolsó csoportmérkőzésüket.

A CSOPORT ÁLLÁSA

1. Franciaország 17 pont (9 mérk.) – már továbbjutott

2. Finnország 15 (9)

3. Svédország 14 (9)

4. Szlovénia 13 (9)

5. Magyarország 13 (9)

6. Észtország 12 (9)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények alapján rangsorolnak.

A csoportból az első három helyezett jut ki a 2027. augusztus-szeptemberi katari világbajnokságra.