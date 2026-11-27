KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA, 1. FORDULÓ

Magyarország–Ausztria 33–29 (15–15)

Tatabánya, 1556 néző. V: Dáné, Marton Zs.

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró B. – Győri-Lukács V. 2, KUCZORA 3 (1), Papp N., TÓVIZI 5, Vámos P. 3, Márton G. 1. Csere: Bukovszky (kapus), KLUJBER 5 (2), Juhász Kata 1, Horváth Fanni 2, Kajdon 2, Faragó Lea 3 (1), Hársfalvi 3, Faluvégi D. 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

AUSZTRIA: L. Ivancok 1 – BALJAK 5, A. PANDZA 6, K. Pandza 5 (3), Rappitsch, Ivancok-Soltic 2, Stankovic. Csere: Kaufmann (kapus), Marksteiner, REICHERT 7, Maticevic, Dramac 1, Sabatnig, Egger 2. Szövetségi kapitány: Monique Tijsterman

Az eredmény alakulása. 8. p.: 5–1. 15. p.: 9–5. 22. p.: 12–10. 24. p.: 12–13. 27. p.: 15–13. 35. p.: 19–15. 45. p.: 25–20. 51. p.: 26–25. 54. p.: 30–25. 57. p.: 32–27. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Tudom, hogy nem mindenki boldog, amiért így alakult a meccs, de muszáj volt megnézni, mire képesek a kiegészítő embereink. Egy felkészülési meccsen nem az a cél, hogy kilenc kézilabdázóval játsszuk végig a hatvan percet. Számítottam rá, hogy lesznek furcsa megoldások, ez így is lett. Ami biztos, hogy az Európa-bajnokságon sorcserét biztosan nem fogunk alkalmazni, nem volt működőképes csak az olyan esetekben, akikor két klubtárs került egymás mellé. Amikor egyesével cseréltem, akkor sokkal hatékonyabbak voltunk. A részsikerekre és -kudarcokra senki sem fog emlékezni, csak arra, hogy mi lett a vége.

ÖSSZEFOGLALÓ

MEGGYŐZŐEN KEZDTE női válogatottunk első sora az osztrákok elleni barátságos meccset Tatabányán. Golovin Vlagyimir azt a hét játékost tette be a kezdőbe, kiegészülve a védő Papp Nikolettával, akire a jövő hét csütörtökön kezdődő kontinensviadalon is kulcsszerep várhat.

Támadásban a beálló Tóvizi Petra rendre szépen mozgott üresbe, az első nyolc percben mindhárom lövéséből betalált. Az 5–1-es vezetés után Ausztria is életjelet adott magáról, a vendégcsapat Ana Pandza vezérletével mínusz egyre visszajött. Ezután megint magyar percek következtek, első elrontott lövései után Győri-Lukács Viktória, majd Kuczora Csenge és Vámos Petra is önbizalmat szerezhetett.

A 18. percben először lépett pályára a magyar válogatottban Horváth Fanni, és a másik fiatal irányító, Kajdon Blanka is megérkezett, utóbbi éles szögből rögtön bevitte a labdát és gólt szerzett. A szövetségi kapitány másfél percen belül a teljes belső trióját kicserélte, Faragó Lea egy hetesből lőtt góllal jelentkezett.

A fiatalok még kicsit határozatlanul mozogtak, ami ennyire a felkészülés elején teljesen érthető, az osztrákok nyolc másodperc erejéig a vezetést is átvették (12–13). A szünet előtt Horváth is megszerezte első gólját a válogatottban, de a szünet előtt két percet érően szabálytalankodott. Az osztrákok két húzóembere, Katarina Pandza és a teljes nemzetközi mezőny egyik legnagyobb fiatal ígérete, Johanna Reichert is megmutatta a tehetségét, így a szünetben 15–15 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben középre visszajött az első sor, Golovin a széleken változtatott: Győri-Lukács helyén Faluvégi Dorottya, Márton Gréta posztján Hársfalvi Júlia folytatta. A szünet utáni első gólt Klujber Katrin szerezte az egész pályát átívelve az üres kapuba. Egy védekezéssel később ismét az előző Eb gólkirálynőjének a kezébe került a labda, ugyanúgy rádobta, a mozdulatban az ellenfele akadályozta, de a magyar játékvezetők nem ítéltek hetest.

Hársfalvi emelése és Faluvégi gólja a másik szélről megmutatta, hogy bennük is lehet bízni. A védekezés ezekben a percekben ismét jól működött, ezt többek között Papp blokkja bizonyította. Klujber szépen értékesítette a heteseit, 21–17-re megléptünk. Tóvizi támadásban az egyik legjobb meccsét játszotta a nemzeti csapatban, öt góllal zárt.

Az emberhátrányos játékunkat is bőven volt lehetőségünk gyakorolni, de Ausztria egyenlő létszámmal kézilabdázva zárkózott fel 25–24-re. A mieinknek az utolsó tíz percben sikerült megrázni magukat, négy gólt szereztünk válasz nélkül, így a végjáték már sima volt. Bukovszky Anna hetest védett, Hársfalvi „hosszú lépésért” piros lapot kapott – ezek voltak a végjáték legfontosabb pillanatai.

A magyar válogatott 33–29-re legyőzte Ausztriát. Szombaton az osztrák–szlovák mérkőzéssel folytatódik a Jysk-kupa, amely vasárnap délután egy magyar–szlovák találkozóval ér véget. Azon a meccsen már lehet, hogy a most még kimaradó Kovács Anett, Szemerey Zsófi és Szmolek Apollónia is lehetőséget kap.