Időről időre vita tárgya a válogatottban nyújtott teljesítménye, Bécsben azonban aligha kérdőjelezik meg Bolla Bendegúz klubbeli jelentőségét. Az osztrák rekordbajnok 13 forduló alatt 12 győzelemmel, 42 szerzett és mindössze kilenc kapott góllal vezeti a Bundesligát, a vasárnap a 27. életévét betöltő jobbhátvéd valamennyi meccset végigjátszotta. Az 1170 pályán töltött perc a szakmai stáb bizalmáról árulkodik, a 40-szeres válogatott védő csapata támadójátékának egyik meghatározó alakja a jobb oldalon.

A bécsiek felemelkedése mögött a játékfelfogás átalakulása áll. A csapat az előző két idényben egyaránt 5. volt. Az elmúlt években Robert Klauss és a korábbi ferencvárosi vezetőedző, Peter Stöger irányításával a felállás és az alapelvek is változtak, Johannes Hoff Thorup azonban következetesen épít a labdabirtoklásra és az ellenfél térfelén kialakított fölényre. A nyáron mindössze három futballista érkezett, így a januárban kinevezett dán tréner a felkészülési időszakban csiszolhatta a játékkapcsolatokat, a taktikai elemeket. A Rapid támadásai azért lehetnek gördülékenyek, mert megtanult kibújni ellenfele letámadása alól, mélységi indításaival rengetegszer kerül ígéretes helyzetbe – nem a véletlen fújta össze a bajnokságban a meccsenkénti 2.7-es átlagos várható gól (xG) mutatóját. Egyik legfőbb erénye, hogy a játékosok nagyszerűen működő gépezetként húznak elő különböző sémákat, amelyekre az ellenfelek egyelőre keresik az ellenszert.

Mivel a Rapid előszeretettel vezeti akcióit a széleken, a csapatjáték egyik legnagyobb nyertese Bolla Bendegúz, aki négyvédős rendszerben szerepel ugyan, a szélső támadóktól megszokott magasságban kapcsolódik be az akciókba. A Barcelonát megjárt Yusuf Demirrel jól egészítik ki egymást: a támadó középre mozgásával területet nyithat a felfutásoknak, ezáltal a szélességet biztosító magyar védő felfutással tehet hozzá a támadásokhoz – a támadóharmad jobb oldaláról érkezhetnek a visszagurítások és beadások, amelyekkel a zöld-fehérek helyzetbe hozzák a középen érkező társakat.

A számsorok alapján Bolla a bajnokság meghatározó támadásépítői közé tartozik. A Cube játékosprofilja szerint az osztrák Bundesliga mezőnyében kiemelkedő a helyzetkialakításban, a beadásokban, a labdavezetésekben és a labdabiztonság terén, miközben a támadóharmadbeli jelenléte és labdabirtoklási aktivitása is az erősségei közé tartozik. Cselezési és vertikális játékmutatói átlag felettiek, vagyis lendületet visz az akciókba. A lövések minőségében és mennyiségében, valamint a tizenhatoson belüli jelenlétben ugyanakkor inkább a középmezőnybe tartozik – legjobb tulajdonságaival tehát a helyzetek előkészítését segíti, a befejezésekben kevesebb szerep hárul rá.

Védekezésben lényegesen árnyaltabb a kép. A Cube az egyéni védekezőpárharcokat, a szereléseket, a labdaszerzéseket és a megelőző beavatkozásokat is gyengének értékeli, ahogyan a fejpárbajokat és a védekezési intenzitást is. Utóbbit ugyanakkor jelentősen befolyásolja, hogy a Rapid jellemzően az ellenfél térfelére szorítja riválisait, így Bollának kevesebbszer kell közvetlenül beavatkoznia a védekezésbe. A gyengébb párharcmutatója viszont már az egyéni hiányosságaira is rávilágít, hiszen amikor saját térfelén, nyomás alatt kell helytállnia, kevésbé tud érvényesülni. Ami arra utal, hogy a bécsiek játékfelfogása és stabil védekezési biztosítása jelentős mértékben elfedi azokat a sebezhetőségeket, amelyek egy kevésbé támadó szellemű csapatban könnyebben felszínre kerülhetnek.

Ez a válogatottbeli teljesítménye szempontjából is támpont lehet. A korábbi három belső védős felállásban adta magát, hogy szárnyvédőként lényegesen több támadófeladatot kapott, a négyes védőláncban azonban inkább az számít, mennyire uralja a játékot a nemzeti csapat, és milyen biztosítást kap a jobb oldali belső védőtől – aki általában Willi Orbán. Bécsben az előrejátékra helyezheti a hangsúlyt, a válogatottban viszont már nem kaphatja meg azt a szabadságot, mint az ötvédős rendszerben.

A Rapid megtalálta, hogyan hozza ki Bolla Bendegúzból a legtöbbet, kérdés, hogyan teremthető neki hasonló környezet a válogatottban.