A bajor klub pénteken közölte, hogy a 23 éves német válogatott középpályás jobb combjában szenvedett izomsérülést, és „határozatlan ideig” nem számíthatnak rá. A Bild német sportlap valószínűsítette, hogy az idei naptári évben már nem léphet pályára.

Musiala a 2025-ös klubvilágbajnokságon lábtörést szenvedett, így az előző szezon nagy részét kihagyta, és ezenkívül is voltak egészségi problémái. Noha az idei világbajnokságon a válogatott rendelkezésére állt, a nyári felkészülés során már azzal került be a hírekbe, hogy augusztusban két mérkőzésen is összeesett a pályán. A neurológiai rendellenesség után más jellegű okokból hiányzott, így ebben az idényben már több mint 2.5 hónapig, illetve 12 találkozón nem számíthatott rá a Vincent Kompany vezette szakmai stáb. Musiala a 2026–2027-es kiírásban eddig hat tétmérkőzésen lépett pályára, az ezt megelőző hiányzása után csupán kétszer: egy héttel ezelőtt a bajnokságban, szerdán pedig a Bajnokok Ligájában volt csere, a két meccsen összesen 34 percet töltött a pályán.

A Bayern a héten egyeztetett Musiala menedzsmentjével, miután a klub vezetői – egyebek között Uli Hoeness tiszteletbeli elnök, valamint Karl-Heinz Rummenigge igazgatósági tag – a játékos jövőjére vonatkozva olyan nyilatkozatokat tettek, hogy ilyen időszak után képes lesz-e még a legmagasabb szinten teljesíteni. A középpályás szerződése 2030-ig érvényes.

A profi labdarúgók nemzetközi szakszervezete (FIFPRO) élesen bírálta ezeket a megjegyzéseket, melyek után a Bayern teljes körű támogatásáról biztosította Musialát a felépülése idejére, továbbá a bajorok kiemelték, hogy mindkét fél számára a játékos egészsége a legfontosabb.