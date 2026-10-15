MLS: Messiék helye már biztos a rájátszásban; Sallói gólpasszt adott

A miami együttes július óta először nyert egymás után két mérkőzést, múlt szombaton a DC Unitedet verte meg 4–0-ra. A mostani siker azt jelenti, hogy a címvédő sorozatban harmadszor szerepelhet a rájátszásban.



Sallói Dániel gólpasszal segítette a házigazda Toronto FC-t az Orlando City elleni meccsen, amely 3–3-as döntetlennel zárult. Gazdag Dániel kezdőként kapott lehetőséget a New England Revolutionben, amely 3–2-re nyert a Cincinnati vendégeként.

A Keleti főcsoportban a Nashville áll az élen, második az Inter Miami, harmadik a New England. A Toronto a 11. pozíciót foglalja el, de még van esélye kiharcolni a rájátszásba kerülést.



MLS, ALAPSZAKASZ

Inter Miami–New York City 2–0

Toronto–Orlando City 3–3

Cincinnati–New England Revolution 2–3