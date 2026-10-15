Nemzeti Sportrádió

MLS: Messiék helye már biztos a rájátszásban; Sallói gólpasszt adott

2026.10.15. 09:35
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Többek között Luis Suárez és Lionel Messi is megköszönte a szurkolók támogatását (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi MLS Inter Miami
A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi gólpasszt adott a címvédő Inter Miami New York felett aratott 2–0-s hazai sikere során az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján, a győzelemmel pedig a floridai csapat már biztosította a helyét a rájátszásban.

A miami együttes július óta először nyert egymás után két mérkőzést, múlt szombaton a DC Unitedet verte meg 4–0-ra. A mostani siker azt jelenti, hogy a címvédő sorozatban harmadszor szerepelhet a rájátszásban.

Sallói Dániel gólpasszal segítette a házigazda Toronto FC-t az Orlando City elleni meccsen, amely 3–3-as döntetlennel zárult. Gazdag Dániel kezdőként kapott lehetőséget a New England Revolutionben, amely 3–2-re nyert a Cincinnati vendégeként.

A Keleti főcsoportban a Nashville áll az élen, második az Inter Miami, harmadik a New England. A Toronto a 11. pozíciót foglalja el, de még van esélye kiharcolni a rájátszásba kerülést.

MLS, ALAPSZAKASZ
Inter Miami–New York City 2–0
Toronto–Orlando City 3–3
Cincinnati–New England Revolution 2–3

 

Lionel Messi MLS Inter Miami
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