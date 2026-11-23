Videó: Markgráf Ákost vitatott piros lappal szórták ki, komoly pofont kapott a Köbenhavn
A fővárosi csapatban kezdőként lépett pályára Markgráf Ákos, aki a 60. percben 1–0-s Nordsjaelland-vezetésnél azonnali piros lapot kapott Sandi Putros játékvezetőtől, s a döntést – a koppenhágai játékosok tiltakozásának dacára – a VAR is helybenhagyta. Ezt követte az FCK látványos leolvadása.
Az eset kisebb botrányt váltott ki Dániában, és a Köbenhavn részéről a meccs után megszólalók burkoltan utaltak rá, hogy nagyon nem értenek egyet a mérkőzést befolyásoló döntéssel, de egyúttal jelezték, hogy a dán szövetség (DBU) nem tolerálja a játékvezetés kritizálását, számolt be róla a bold.dk.
„Nincs mit mondanom ezekről a dolgokról. Fokozatosan megtanultam, hogy felesleges kommentálnom [a játékvezetői döntéseket], de ti nyugodtan tegyétek meg” – fogalmazott Bo Svensson, a Köbenhavn vezetőedzője.
„A legrosszabb az egészben az, hogy nagyon szívesen elmondanám, amit gondolok, de az elmúlt időszakbeli, kimondott és kimondatlan figyelmeztetések tükrében az a benyomásom, hogy nekünk, játékosoknak a szánkat betömték, a kezünket és lábunkat pedig megkötözték. Szóval ameddig egyértelműen nem tisztázzák a dolgot, nem kommentálom a történteket” – így az FCK csapatkapitánya, Thomas Delaney. A korábban Németországban, Belgiumban és Spanyolországban is légióskodó középpályás megjegyezte, hogy egyik külföldi klubjánál sem akadtak ilyen problémái.
„Önök szerint miért teszik ezt? – tette fel a költői kérdést edzője és csapattársa szavaival kapcsolatban Felix Beijmo, a Köbenhavn svéd légiósa. – Olyan országban élünk, ahol azt mondhatunk, amit akarunk, és szinte mindenről elmondhatjuk a véleményünket, akárcsak Svédországban. A dán futballban viszont nem ez a helyzet: ha elmondjuk, amit gondolunk, akkor figyelmeztetnek, vagy eltiltanak minket, s további bajba kerülhetünk. Ez szégyenletes, és pont ezért nem mondják el a többiek sem, amit gondolnak. (...) Az nem normális, hogy a játékosok és edzők félnek kimondani a gondolataikat, nehogy két-három meccses eltiltást kapjanak.”
A svéd labdarúgó hozzátette, hogy ezzel együtt nem a játékvezető nyakába varrja csapata vereségét, s összességében jónak tartja a dán játékvezetést.
LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MECCSEI
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Manchester United 4–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mékőzést
Championship (II. osztály)
Burnley–Blackburn Rovers 2–2
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.
AUSZTRIA
Bundesliga
Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–0
Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Araz–Neftci Baki 1–3
Neftci: Skribek Alen kispados volt.
Kapaz–Qarabag 0–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–AEK Larnaca 0–1
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést, a 24. percben sárga lapot kapott.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Liberec 1–3
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 60. percben állt be.
DÁNIA
Superliga
Nordsjaelland–FC Köbenhavn 5–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákost a 60. percben kiállították, Németh Hunor kispados volt.
HOLLANDIA
Eredivisie
Ajax–ADO Den Haag 3–0
Den Haag: Bárány Donát kispados volt.
Sparta Rotterdam–AZ Alkmaar 1–5
AZ: Kovács Bendegúz a 67. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Widzew Lódz 3–1
Raków: Molnár Ádin csereként állt be a 69. percben, a 84. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Cottbus–Hertha BSC 0–4
Hertha: Dárdai Márton kispados volt.
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 4. forduló
SC Vianense (III.)–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Barcelona–Villarreal 3–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.
SVÁJC
Super League
Zürich–St. Gallen 2–2
St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Sirius–Djurgarden 1–0
Sirius: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Macsva–Vojvodina 1–5
Vojvodina: Szűcs Kornél 74 percet töltött a pályán.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Komárom 3–0
DAC: Tuboly Máté sérült.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Maribor–Nafta Lendva 5–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás 62 percet töltött a pályán.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Besiktas 2–4
Konyaspor: Tóth Rajmund a kezdőcsapatban lépett pályára, a 90. percben cserélték le.