A fővárosi csapatban kezdőként lépett pályára Markgráf Ákos, aki a 60. percben 1–0-s Nordsjaelland-vezetésnél azonnali piros lapot kapott Sandi Putros játékvezetőtől, s a döntést – a koppenhágai játékosok tiltakozásának dacára – a VAR is helybenhagyta. Ezt követte az FCK látványos leolvadása.

Putros slagtes af @kennethemilp og PS for en hjerneblødning af de helt store 🧠🩸da der fejlagtigt blev givet et rødt kort til Ákos Markgraf 🛑 #fcnfck #sldk #fcklive #superliga #VAR https://t.co/uHJ4GAa5ZL — Hvidvinkel 🇪🇪 (@M19L92) November 22, 2026

Az eset kisebb botrányt váltott ki Dániában, és a Köbenhavn részéről a meccs után megszólalók burkoltan utaltak rá, hogy nagyon nem értenek egyet a mérkőzést befolyásoló döntéssel, de egyúttal jelezték, hogy a dán szövetség (DBU) nem tolerálja a játékvezetés kritizálását, számolt be róla a bold.dk.

„Nincs mit mondanom ezekről a dolgokról. Fokozatosan megtanultam, hogy felesleges kommentálnom [a játékvezetői döntéseket], de ti nyugodtan tegyétek meg” – fogalmazott Bo Svensson, a Köbenhavn vezetőedzője.

„A legrosszabb az egészben az, hogy nagyon szívesen elmondanám, amit gondolok, de az elmúlt időszakbeli, kimondott és kimondatlan figyelmeztetések tükrében az a benyomásom, hogy nekünk, játékosoknak a szánkat betömték, a kezünket és lábunkat pedig megkötözték. Szóval ameddig egyértelműen nem tisztázzák a dolgot, nem kommentálom a történteket” – így az FCK csapatkapitánya, Thomas Delaney. A korábban Németországban, Belgiumban és Spanyolországban is légióskodó középpályás megjegyezte, hogy egyik külföldi klubjánál sem akadtak ilyen problémái.

„Önök szerint miért teszik ezt? – tette fel a költői kérdést edzője és csapattársa szavaival kapcsolatban Felix Beijmo, a Köbenhavn svéd légiósa. – Olyan országban élünk, ahol azt mondhatunk, amit akarunk, és szinte mindenről elmondhatjuk a véleményünket, akárcsak Svédországban. A dán futballban viszont nem ez a helyzet: ha elmondjuk, amit gondolunk, akkor figyelmeztetnek, vagy eltiltanak minket, s további bajba kerülhetünk. Ez szégyenletes, és pont ezért nem mondják el a többiek sem, amit gondolnak. (...) Az nem normális, hogy a játékosok és edzők félnek kimondani a gondolataikat, nehogy két-három meccses eltiltást kapjanak.”

A svéd labdarúgó hozzátette, hogy ezzel együtt nem a játékvezető nyakába varrja csapata vereségét, s összességében jónak tartja a dán játékvezetést.

LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MECCSEI

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Manchester United 4–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mékőzést

Championship (II. osztály)

Burnley–Blackburn Rovers 2–2

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.

AUSZTRIA

Bundesliga

Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–0

Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Araz–Neftci Baki 1–3

Neftci: Skribek Alen kispados volt.

Kapaz–Qarabag 0–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–AEK Larnaca 0–1

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést, a 24. percben sárga lapot kapott.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sparta Praha–Liberec 1–3

Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 60. percben állt be.

DÁNIA

Superliga

Nordsjaelland–FC Köbenhavn 5–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákost a 60. percben kiállították, Németh Hunor kispados volt.

HOLLANDIA

Eredivisie

Ajax–ADO Den Haag 3–0

Den Haag: Bárány Donát kispados volt.

Sparta Rotterdam–AZ Alkmaar 1–5

AZ: Kovács Bendegúz a 67. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Widzew Lódz 3–1

Raków: Molnár Ádin csereként állt be a 69. percben, a 84. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Cottbus–Hertha BSC 0–4

Hertha: Dárdai Márton kispados volt.

PORTUGÁLIA

Portugál Kupa, 4. forduló

SC Vianense (III.)–Rio Ave 1–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Barcelona–Villarreal 3–2

Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.

SVÁJC

Super League

Zürich–St. Gallen 2–2

St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Sirius–Djurgarden 1–0

Sirius: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Macsva–Vojvodina 1–5

Vojvodina: Szűcs Kornél 74 percet töltött a pályán.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Komárom 3–0

DAC: Tuboly Máté sérült.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Maribor–Nafta Lendva 5–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás 62 percet töltött a pályán.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Besiktas 2–4

Konyaspor: Tóth Rajmund a kezdőcsapatban lépett pályára, a 90. percben cserélték le.