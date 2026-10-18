Tóth Alex nélkül nyert a Bournemouth, csak ikszelt idegenben a Manchester United

BOURNEMOUTH–SUNDERLAND

A Tóth Alexet ezúttal is nélkülöző Bournemouth nagyon hamar megszerezte a vezetést a Sunderland ellen: az 5. percben Marcus Tavernier használt ki egy védelmi hibát, és szerzett vezetést csapatának. Nem sokkal később még rosszabb helyzetbe került a vendég együttes, Kevin Dansót ugyanis kiállította a játékvezető, így a Bournemouth emberelőnyben folytathatta, de az első félidőben újabb gólt már nem tudott szerezni, dacára annak, hogy nagy mezőnyfölényben futballozott. A második játékrészben viszont ismét hamar betaláltak a hazaiak, a 48. percben Evanilson növelte kétgólosra csapata előnyét. A folytatásban a Sunderland teljesen alárendelt szerepet játszott, a Bournemouth gond nélkül őrizte meg kétgólos előnyét a lefújásig és szerezte meg első győzelmét a bajnokságban. 2–0

LEEDS UNITED–MANCHESTER UNITED

Az öt tétmérkőzés óta nyeretlen Manchester United biztatóan kezdett a Leeds United ellen, és a 35. percben Bryan Mbeumo góljával megérdemelten szerzett vezetést – a „vörös ördögök” vezető gólját Youri Tielemans készítette elő. A folytatásban a United előtt több lehetőség is adódott, hogy növelje előnyét, ehelyett azonban a Leeds egyenlített némileg váratlanul: az 51. percben Dominic Calvert-Lewin öt méterről kotorta a labdát Senne Lammens kapujába. A kapott találat után jelentősen visszaesett a United játéka, és a folytatásban már inkább a Leeds állt közelebb a második gól megszerzéséhez – újabbat viszont már nem láthatott a közönség, így maradt a döntetlen, ami a Unitednek biztosan nem jó eredmény, a Leedsnek annál inkább, hiszen megtartotta előnyét a tabellán manchesteri riválisával szemben. 1–1

BRIGHTON & HOVE ALBION–CRYSTAL PALACE

Egészen elképesztő rohamot indított az első félidőben a Brighton a Crystal Palace ellen: tíz perc sem telt el a mérkőzésből, amikor már háromgólos előnyben volt a hazai együttes. A 4. percben Jaydee Canvot öngólja nyitotta a brightoni találatok sorát, majd pár perccel később Diego Gómez és Yasin Ayari is betalált, így a 10. percben máris megpecsételődött a Palace sorsa – tegyük hozzá, hogy Gómez találata kétségkívül pályázhat az idény legszebb gólja címre, hiszen 50 méterről vette be a londoniak kapuját. A második félidőben a negyedik gólját is megszerezte a Brighton, a 49. percben Haralamposz Kosztulasz találata után már 4–0 állt az eredményjelzőn, de ezzel még nem volt vége: a 84. percben Jack Hinshelwood állította be az 5–0-s végeredményt. 5–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

AFC Bournemouth–Sunderland 2–0 (M. Tavernier 5., Evanilson 48.)

Kiállítva: Danso (17., Sunderland)

Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 5–0 (Canvot 4. – öngól, D. Gómez 7., Ayari 10., Kosztulasz 49., Hinshelwood 84.)

Leeds United–Manchester United 1–1 (Calvert-Lewin 51., ill. Mbeumo 35.)

KÉSŐBB

17.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)