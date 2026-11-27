Labdarúgás: ötöt kapott Dániától az U17-es leányválogatott
Ötgólos vereséget szenvedett az U17-es leány labdarúgó-válogatott Dánia ellen az Európa-bajnoki selejtezőtorna első mérkőzésén.
Dániában szerepel az Európa-bajnoki selejtező első körében az U17-es leány futballválogatott. Markai László együttese pénteken a házigazda dán válogatottal csapott össze a Helsingør Stadionban, és szenvedett 5–0-s vereséget.
Mesterhármast szerzett Fredeikke Ludvigsen, valamint betalált Sarah Lindorff Vinther és Amalie Klausen. A csoport másik meccsén Anglia 6–0-ra verte meg Fehéroroszországot. A cél...
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