Dániában szerepel az Európa-bajnoki selejtező első körében az U17-es leány futballválogatott. Markai László együttese pénteken a házigazda dán válogatottal csapott össze a Helsingør Stadionban, és szenvedett 5–0-s vereséget.

Mesterhármast szerzett Fredeikke Ludvigsen, valamint betalált Sarah Lindorff Vinther és Amalie Klausen. A csoport másik meccsén Anglia 6–0-ra verte meg Fehéroroszországot. A cél...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n