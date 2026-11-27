Aki azt hitte, a múlt héten a Ferencváros otthonában taktikusan, zártan és fegyelmezetten játszó, és végül a mérkőzést 3–1-re megnyerő győriek hazai pályán nyílt sisakkal nekirontanak ellenfelüknek, nagyot tévedett. Efraín Juárez vezetőedző nemigen váltott harcmodort, védekezésben öt játékos húzott vonalat, és a házigazdák átadták a kezdeményezést a Debrecennek. A vendégeknek főleg a bal oldaluk volt aktív, onnan több veszélyes centerezés és beadás érkezett Samuel Petrás kapuja elé, akinek nagyot nem kellett védenie, de nem ártott résen lennie. A kisalföldiek a védők mögé beívelt labdákkal igyekeztek érvényesülni, de folyamatosan elmérték magukat, hosszúak lettek az indítások. Aztán egyszer Leon Balogun gondolt egyet, a saját tizenhatosától robbant ki a labdával és szólózott hatvan méteren keresztül, végül Viktor Djukanovicsot indította, akit lerántottak a tizenhatoson belül. Hiába ünnepelt az ETO-tábor, videózás után les miatt a DVSC jöhetett szabadrúgással. A győriek támadásaiban nem volt veszély, de rögzített helyzetből jött a gól, egy szögletből a kapu elé tekert labdát Balogun fejelte a földre, onnan pedig a jobb felső sarokba pattant (a labdába beleért Luka Kulenovic, így végül is neki adták a gólt). Sokáig azonban nem ünnepelhettek a hazaiak, ugyanis a másik oldalon, szintén sarokrúgás után tizenegyeshez jutott a Loki, és bár Juárez mester még a videózás utolsó pillanataiban is próbált nyomást helyezni Karakó Ferencre, a játékvezető megadta a büntetőt, amelyet Dzsudzsák Balázs értékesített.

Karakónak az első félidő utolsó perceiben is akadt munkája, Djukanovics a debreceni térfél közepén borította fel a kapus Plamen Andreevet, aki jó egy percig a füvön fájlalta mindenét, majd amikor látta, hogy tőle húsz méterre összeugranak a játékosok, felpattant, és látványos sprint után ő is a tömegjelenet részese lett. A végén még Juáreznek is adott a játékvezető egy sárgát, aki ezt nem látta, mert amikor észrevette a szándékot, szitkozódva berohant az öltözőfolyosóra.

A fordulás után valamelyest csillapodtak az indulatok, azt viszont nem lehetett mondani, hogy ne feszültek volna egymásnak a felek, kemény párharcok és brusztolás jellemezte a találkozót. Szerencsére volt futball is, és megint szöglet után született gól: Dzsudzsák Balázs beadását követően kifejelte ugyan a labdát Leon Balogun, Kocsis Dominik azonban csodálatos tekeréssel immár a DVSC-t juttatta vezetéshez.

Szinte azonnal reagált a hazaiak mestere, és Lamin Marongot dobta játékba, aki rögtön két remek megmozdulással jelezte, képes veszélyt teremteni, egyenlíteni viszont nem tudott ebből az ETO. Nyilván ekkor már sietniük kellett a győrieknek, többet is kezdeményeztek, de így meg a debrecenieknek lett több területük, negyedórával a vége előtt a válogatottban nemrégiben, a grúzok ellen bemutatkozó Szendrei Ákos növelhette volna a hajdúságiak előnyét, de lövését szépen védte Samuel Petrás. A másik oldalon viszont Andreev tehetetlen volt, a másik csereként beálló győri támadó, Huszár Marcell centerezett balról csodálatosan, és a hazai gólfelelős, Luka Kulenovic közelről nem hibázott. A gól értékéből semmit sem von le, hogy percekig videózták a VAR-szobában, lesről esett-e vagy sem. A győriek közben sejtették, hogy érvényes a találat, Alex Larrea segédedző annyira reklamált, hogy piros lapot is kiharcolt magának.

Nagyon izgalmas hajrá következett, egyik fél sem akart belenyugodni, hogy csak egy pontot szerez, de ekkor már inkább az ETO volt lélektani előnyben. Mentek is előre a hazaiak, láthatóan több energiájuk maradt az utolsó percekre, de az utolsó ütést már nem tudták bevinni.

Izgalmas, küzdelmes és fordulatos mérkőzésen szerzett a tabella első és második helyezettje is egy-egy pontot, sorozatban ez volt a két klub hetedik egymás elleni bajnoki döntetlenje – aminek valószínűleg leginkább a közvetlen üldözőknél, a Puskás Akadémiánál és a Ferencvárosnál örülnek a legjobban. 2–2

A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!