LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
ETO FC–DEBRECENI VSC 2–2 (1–1)
Győr, ETO Stadion, 4792 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Becséri Gergely, Berényi Ákos)
ETO: Petrás – J. Bennette (Bumba, 80.), Umathum Á., L. Balogun, Stefulj (Csorba N., a szünetben) – Urblík N. – Szép (Huszár, 68.), Agba – Bánáti (Marong, 61.), Kulenovic, Djukanovics (Gavrics, 80.). Vezetőedző: Efraín Juárez
DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 83.), M. Hofmann, Lang, A. Guerrero – Batik, Patai (Boskovic, 57.) – Kocsis D. (Baldoni, 75.), Dzsudzsák, Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Kulenovic (33., 81.), ill. Dzsudzsák (39. – 11-esből), Kocsis D. (54.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!
Havazott Győrben csütörtökön, sőt még péntek hajnalban is szállingózott a városban a hó. November végén ez benne van a pakliban, néhány évtizeddel ezelőtt ilyenkor a klub alkalmazottai mellett riasztották az utánpótláscsapatok játékosait is, akiknek az volt a feladatuk, hogy letakarítsák a gyepet. Most már azonban erre nincs szükség, az alácsövezett pályák megfelelő terepnek számítanak egy futballmérkőzésre téli időben is. Ha bemennénk a győriek szertárába, talán már narancssárga labdát sem találnánk, ami akkor került mindig elő, ha fehér réteg borította a játékteret. Azért a pálya szélén a péntek esti bajnokin fellelhetőek voltak a kisebb hókupacok, de ez csak jelezte, hogy akár ennél zordabb körülmények is lehetnének.
A hideggel viszont nem lehetett mit csinálni, alig ért nulla fok fölé a hőmérő higanyszála, amikor a két csapat kivonult melegíteni, és ez bizony a lelátói szurkolótömeget is megritkította, biztos, hogy sokan döntöttek úgy, inkább a szoba melegéből izgulják végig a péntek esti rangadót. Néhány héttel ezelőtt akár másfélszer ennyien is lettek volna az ETO stadionjában, azért így is szép, hogy majdnem ötezren összejöttek.
Megérdemelte volna a telt házat a két csapat, hiszen a győriek az első, a debreceniek a második helyről várták a fordulót, mindössze egy pont választotta el őket egymástól. Bár még sok van hátra a bajnokságból, a közvetlen riválist legyőzni nagyon fontos és óriási fegyvertény, nem csoda, hogy nagy várakozás előzte meg az összecsapást.
Aki azt hitte, a múlt héten a Ferencváros otthonában taktikusan, zártan és fegyelmezetten játszó, és végül a mérkőzést 3–1-re megnyerő győriek hazai pályán nyílt sisakkal nekirontanak ellenfelüknek, nagyot tévedett. Efraín Juárez vezetőedző nemigen váltott harcmodort, védekezésben öt játékos húzott vonalat, és a házigazdák átadták a kezdeményezést a Debrecennek. A vendégeknek főleg a bal oldaluk volt aktív, onnan több veszélyes centerezés és beadás érkezett Samuel Petrás kapuja elé, akinek nagyot nem kellett védenie, de nem ártott résen lennie. A kisalföldiek a védők mögé beívelt labdákkal igyekeztek érvényesülni, de folyamatosan elmérték magukat, hosszúak lettek az indítások. Aztán egyszer Leon Balogun gondolt egyet, a saját tizenhatosától robbant ki a labdával és szólózott hatvan méteren keresztül, végül Viktor Djukanovicsot indította, akit lerántottak a tizenhatoson belül. Hiába ünnepelt az ETO-tábor, videózás után les miatt a DVSC jöhetett szabadrúgással. A győriek támadásaiban nem volt veszély, de rögzített helyzetből jött a gól, egy szögletből a kapu elé tekert labdát Balogun fejelte a földre, onnan pedig a jobb felső sarokba pattant (a labdába beleért Luka Kulenovic, így végül is neki adták a gólt). Sokáig azonban nem ünnepelhettek a hazaiak, ugyanis a másik oldalon, szintén sarokrúgás után tizenegyeshez jutott a Loki, és bár Juárez mester még a videózás utolsó pillanataiban is próbált nyomást helyezni Karakó Ferencre, a játékvezető megadta a büntetőt, amelyet Dzsudzsák Balázs értékesített.
Karakónak az első félidő utolsó perceiben is akadt munkája, Djukanovics a debreceni térfél közepén borította fel a kapus Plamen Andreevet, aki jó egy percig a füvön fájlalta mindenét, majd amikor látta, hogy tőle húsz méterre összeugranak a játékosok, felpattant, és látványos sprint után ő is a tömegjelenet részese lett. A végén még Juáreznek is adott a játékvezető egy sárgát, aki ezt nem látta, mert amikor észrevette a szándékot, szitkozódva berohant az öltözőfolyosóra.
A fordulás után valamelyest csillapodtak az indulatok, azt viszont nem lehetett mondani, hogy ne feszültek volna egymásnak a felek, kemény párharcok és brusztolás jellemezte a találkozót. Szerencsére volt futball is, és megint szöglet után született gól: Dzsudzsák Balázs beadását követően kifejelte ugyan a labdát Leon Balogun, Kocsis Dominik azonban csodálatos tekeréssel immár a DVSC-t juttatta vezetéshez.
Szinte azonnal reagált a hazaiak mestere, és Lamin Marongot dobta játékba, aki rögtön két remek megmozdulással jelezte, képes veszélyt teremteni, egyenlíteni viszont nem tudott ebből az ETO. Nyilván ekkor már sietniük kellett a győrieknek, többet is kezdeményeztek, de így meg a debrecenieknek lett több területük, negyedórával a vége előtt a válogatottban nemrégiben, a grúzok ellen bemutatkozó Szendrei Ákos növelhette volna a hajdúságiak előnyét, de lövését szépen védte Samuel Petrás. A másik oldalon viszont Andreev tehetetlen volt, a másik csereként beálló győri támadó, Huszár Marcell centerezett balról csodálatosan, és a hazai gólfelelős, Luka Kulenovic közelről nem hibázott. A gól értékéből semmit sem von le, hogy percekig videózták a VAR-szobában, lesről esett-e vagy sem. A győriek közben sejtették, hogy érvényes a találat, Alex Larrea segédedző annyira reklamált, hogy piros lapot is kiharcolt magának.
Nagyon izgalmas hajrá következett, egyik fél sem akart belenyugodni, hogy csak egy pontot szerez, de ekkor már inkább az ETO volt lélektani előnyben. Mentek is előre a hazaiak, láthatóan több energiájuk maradt az utolsó percekre, de az utolsó ütést már nem tudták bevinni.
Izgalmas, küzdelmes és fordulatos mérkőzésen szerzett a tabella első és második helyezettje is egy-egy pontot, sorozatban ez volt a két klub hetedik egymás elleni bajnoki döntetlenje – aminek valószínűleg leginkább a közvetlen üldözőknél, a Puskás Akadémiánál és a Ferencvárosnál örülnek a legjobban. 2–2
A mérkőzés online, szöveges tudósítása olvasható!